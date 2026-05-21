CHP’de mutlak butlan depremi: Kılıçdaroğlu’nun PM listesi geri dönüyor
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı, partide yönetim tablosunu baştan aşağı değiştirdi. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin parti organları yeniden devreye girdi. Kararla birlikte gözler Parti Meclisi listesine çevrildi: İşte CHP’de gidenler, gelenler ve iki listede de adı geçen isimler...
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı vererek kurultayı hükümsüz saydı.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
- Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesinde görevde bulunan dönemin Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine hükmedildi.
- Özgür Özel döneminde oluşan 80 kişilik Parti Meclisi listesinin hukuki dayanağı ortadan kalktı.
- Kemal Kılıçdaroğlu döneminin 52 asil ve 15 yedek üyeden oluşan Parti Meclisi listesi yeniden yetki kazandı.
Ankara'dan CHP'yi sarsan tarihi bir karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararı verdi.
Mahkeme, CHP'nin olaylı kurultayının yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmetti. Kararla birlikte Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılırken, kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin parti organlarının göreve dönmesine karar verildi.
ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Özel döneminde görev yapan parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
Kararın ardından 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin Parti Meclisi üyeleri yeniden gündeme geldi.
Mahkeme kararıyla, Özel döneminde oluşan yönetim tablosunun hukuki dayanağı ortadan kalkarken, kurultay öncesi yönetimin göreve dönmesinin önü açıldı.
ÖZEL DÖNEMİNİN PM LİSTESİ DEVRE DIŞI KALDI
CHP'nin resmi sitesinde yer alan güncel Parti Meclisi listesi, Özgür Özel dönemindeki yönetim tablosunu gösteriyordu. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu listenin görev ve yetki zemini ortadan kalktı.
Güncel Parti Meclisi listesinde şu isimler yer alıyordu:
|Sıra
|İsim
|1
|Burhanettin Bulut
|2
|Ali Abbas Ertürk
|3
|Aylin Nazlıaka
|4
|Barış Övgün
|5
|Berk Kılıç
|6
|Cansel Çiftçi
|7
|Gamze Taşcıer
|8
|Gülşah Deniz Atalar
|9
|İlhan Cihaner
|10
|Mehmet Necati Yağcı
|11
|Melisa Uğraş
|12
|Meryem Gül Çiftci Binici
|13
|Murat Arslan
|14
|Ozan Bingöl
|15
|Saniye Barut
|16
|Selin Sayek Böke
|17
|Sercan Çığgın
|18
|Tuğçe Hilal Özkan
|19
|Uygar Parçal
|20
|Volkan Memduh Gültekin
|21
|Yalçın Karatepe
|22
|Cavit Arı
|23
|Önder Kurnaz
|24
|Asiye Ergül
|25
|Ensar Aytekin
|26
|Canan Taşer
|27
|Engin Özkoç
|28
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|29
|Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|30
|Şule Özsoy Boyunsuz
|31
|Nihat Dağ
|32
|Ali Gökçek
|33
|Bahattin Bahadır Erdem
|34
|Baki Aydöner
|35
|Baran Seyhan
|36
|Bedirhan Berk Doğru
|37
|Bihlun Tamaylıgil
|38
|Burcu Mazıcıoğlu
|39
|Emine Uçak Erdoğan
|40
|Emre Kartaloğlu
|41
|Evrim Rızvanoğlu
|42
|Gökan Zeybek
|43
|Kerim Rota
|44
|Kübra Gökdemir
|45
|Mahir Yüksel
|46
|Namık Tan
|47
|Oya Ünlü Kızıl
|48
|Ozan Işık
|49
|Ömer Kaya Türkmen
|50
|Özgür Karabat
|51
|Pınar Uzun Okakın
|52
|Serkan Özcan
|53
|Sevgi Kılıç
|54
|Sinem Kırçiçek
|55
|Suat Özçağdaş
|56
|Tolga Sağ
|57
|Turgay Özcan
|58
|Zeynel Emre
|59
|Deniz Yücel
|60
|Ednan Arslan
|61
|Gökçe Gökçen
|62
|Güldem Atabay
|63
|Mehmet Salih Uzun
|64
|Murat Bakan
|65
|Yankı Bağcıoğlu
|66
|İsmail Atakan Ünver
|67
|Uğurcan İrak
|68
|Hikmet Erbilgin
|69
|Elif Leyla Gümüş
|70
|Zeliha Aksaz Şahbaz
|71
|Emre Yılmaz
|72
|Ozan Varal
|73
|Süreyya Öneş Derici
|74
|Erhan Adem
|75
|Ecevit Keleş
|76
|Nazan Güneysu
|77
|Ulaş Karasu
|78
|Mahmut Tanal
|79
|Polat Şaroğlu
|80
|Deniz Yavuzyılmaz
KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN PM LİSTESİ GERİ DÖNÜYOR
Mahkeme kararının ardından gözler, 4-5 Kasım 2023 kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi listesine çevrildi.
Karar doğrultusunda göreve dönmesi beklenen Parti Meclisi asil listesinde şu isimler yer alıyor:
|Sıra
|İsim
|1
|Faik Öztrak
|2
|Bülent Kuşoğlu
|3
|Ali Öztunç
|4
|Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
|5
|Oğuz Kaan Salıcı
|6
|Onursal Adıgüzel
|7
|Umut Akdoğan
|8
|Deniz Demir
|9
|Gürsel Erol
|10
|Erdoğan Toprak
|11
|Selin Sayek Böke
|12
|Veli Ağbaba
|13
|Ahmet Akın
|14
|Hakkı Suha Okay
|15
|Ednan Arslan
|16
|Gamze Akkuş İlgezdi
|17
|Zeynel Emre
|18
|Murat Emir
|19
|Tekin Bingöl
|20
|Ulaş Karasu
|21
|Gamze Taşcıer
|22
|Gökan Zeybek
|23
|Bülent Tezcan
|24
|Orhan Sarıbal
|25
|Seyit Torun
|26
|Tahsin Tarhan
|27
|Özgür Karabat
|28
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|29
|Gaye Usluer
|30
|Muharrem Erkek
|31
|Gökhan Günaydın
|32
|Eren Erdem
|33
|Hasan Baltacı
|34
|Devrim Barış Çelik
|35
|Gülizar Biçer Karaca
|36
|Nevaf Bilek
|37
|Müslim Sarı
|38
|Ali Mahir Başarır
|39
|Aysu Bankoğlu
|40
|Yaşar Seyman
|41
|Candan Yüceer
|42
|Aylin Nazlıaka
|43
|Pınar Uzun
|44
|Ayça Taşkent
|45
|Sevgi Kılıç
|46
|Erbil Aydınlık
|47
|Gökçe Gökçen
|48
|Ahmet Hakan Uyanık
|49
|Neslihan Hancıoğlu
|50
|Semra Dinçer
|51
|Gizem Özcan
|52
|Hasan Efe Uyar
YEDEK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Kılıçdaroğlu döneminin Parti Meclisi yedek listesinde ise şu isimler bulunuyor:
|Sıra
|İsim
|1
|Emre Yılmaz
|2
|Mehmet Akif Hamzaçebi
|3
|Turan Aydoğan
|4
|Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|5
|Mehmet Tüm
|6
|Cemal Canpolat
|7
|Hakkı Akalın
|8
|Hüseyin Yaşar
|9
|Mehmet Ali Çelebi
|10
|Ahmet Kaya
|11
|Aykut Erdoğdu
|12
|Necati Saraç
|13
|Berhan Şimşek
|14
|Yıldırım Kaya
|15
|Adnan Demirci
HER İKİ LİSTEDE DE ADI GEÇEN İSİMLER
Karar sonrası dikkat çeken noktalardan biri de hem Özel dönemindeki güncel Parti Meclisi listesinde hem de Kılıçdaroğlu dönemindeki eski asil Parti Meclisi listesinde yer alan isimler oldu.
Her iki asil listede de adı geçen isimler şöyle:
|Sıra
|İsim
|1
|Aylin Nazlıaka
|2
|Gamze Taşcıer
|3
|Selin Sayek Böke
|4
|Ednan Arslan
|5
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|6
|Özgür Karabat
|7
|Pınar Uzun / Pınar Uzun Okakın
|8
|Sevgi Kılıç
|9
|Zeynel Emre
|10
|Gökan Zeybek
|11
|Gökçe Gökçen
|12
|Ulaş Karasu
YEDEK LİSTEYLE BİRLİKTE ORTAK İSİM SAYISI ARTTI
Kılıçdaroğlu döneminin yedek listesi de dikkate alındığında, güncel Parti Meclisi listesiyle kesişen isimlere Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Emre Yılmaz da eklendi.
BAZI İSİMLER İÇİN GÖREV ENGELİ İDDİASI
Mahkeme kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu döneminin Parti Meclisi listesi yeniden gündeme gelirken, bazı isimlerin mevcut görevleri nedeniyle Parti Meclisi'nde yer alamayacağı iddia edildi.
İddialara göre belediye başkanı olan veya TBMM'de idari görev üstlenen bazı isimlerin Parti Meclisi'nde görev yapamayacağı belirtildi.
Bu kapsamda Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl ve Ali Mahir Başarır'ın isimleri öne çıktı.
Söz konusu iddialar, mahkeme kararının ardından CHP'de Parti Meclisi tablosunun nasıl şekilleneceğine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
CHP'DE YÖNETİM TABLOSU DEĞİŞTİ
Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'de sadece genel başkanlık makamı değil, parti organlarının durumu da değişti. Özgür Özel dönemindeki yönetim ve Parti Meclisi tablosu devre dışı kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan isimler yeniden yetkili hale geldi.
Bu gelişme, CHP'de yönetim, imza yetkisi, parti kararları ve organların geçerliliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.
KARARIN SONUCU NE OLDU?
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı hükümsüz sayıldı.
Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesinde görevde olan Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine karar verildi.
Kararla birlikte CHP'de Özel dönemi yönetim tablosu kapanırken, Kılıçdaroğlu döneminin parti organları yeniden devreye girdi.