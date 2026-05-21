CHP’de mutlak butlan depremi: Kılıçdaroğlu’nun PM listesi geri dönüyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararı, partide yönetim tablosunu baştan aşağı değiştirdi. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin parti organları yeniden devreye girdi. Kararla birlikte gözler Parti Meclisi listesine çevrildi: İşte CHP’de gidenler, gelenler ve iki listede de adı geçen isimler...

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı vererek kurultayı hükümsüz saydı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
  • Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesinde görevde bulunan dönemin Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine hükmedildi.
  • Özgür Özel döneminde oluşan 80 kişilik Parti Meclisi listesinin hukuki dayanağı ortadan kalktı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu döneminin 52 asil ve 15 yedek üyeden oluşan Parti Meclisi listesi yeniden yetki kazandı.

Ankara'dan CHP'yi sarsan tarihi bir karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararı verdi.

Mahkeme, CHP'nin olaylı kurultayının yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmetti. Kararla birlikte Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırılırken, kurultay öncesinde görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin parti organlarının göreve dönmesine karar verildi.

ÖZEL VE PARTİ YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Özel döneminde görev yapan parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Kararın ardından 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin Parti Meclisi üyeleri yeniden gündeme geldi.

Mahkeme kararıyla, Özel döneminde oluşan yönetim tablosunun hukuki dayanağı ortadan kalkarken, kurultay öncesi yönetimin göreve dönmesinin önü açıldı.

ÖZEL DÖNEMİNİN PM LİSTESİ DEVRE DIŞI KALDI

CHP'nin resmi sitesinde yer alan güncel Parti Meclisi listesi, Özgür Özel dönemindeki yönetim tablosunu gösteriyordu. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu listenin görev ve yetki zemini ortadan kalktı.

Güncel Parti Meclisi listesinde şu isimler yer alıyordu:

Sıraİsim
1Burhanettin Bulut
2Ali Abbas Ertürk
3Aylin Nazlıaka
4Barış Övgün
5Berk Kılıç
6Cansel Çiftçi
7Gamze Taşcıer
8Gülşah Deniz Atalar
9İlhan Cihaner
10Mehmet Necati Yağcı
11Melisa Uğraş
12Meryem Gül Çiftci Binici
13Murat Arslan
14Ozan Bingöl
15Saniye Barut
16Selin Sayek Böke
17Sercan Çığgın
18Tuğçe Hilal Özkan
19Uygar Parçal
20Volkan Memduh Gültekin
21Yalçın Karatepe
22Cavit Arı
23Önder Kurnaz
24Asiye Ergül
25Ensar Aytekin
26Canan Taşer
27Engin Özkoç
28Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29Mustafa Sezgin Tanrıkulu
30Şule Özsoy Boyunsuz
31Nihat Dağ
32Ali Gökçek
33Bahattin Bahadır Erdem
34Baki Aydöner
35Baran Seyhan
36Bedirhan Berk Doğru
37Bihlun Tamaylıgil
38Burcu Mazıcıoğlu
39Emine Uçak Erdoğan
40Emre Kartaloğlu
41Evrim Rızvanoğlu
42Gökan Zeybek
43Kerim Rota
44Kübra Gökdemir
45Mahir Yüksel
46Namık Tan
47Oya Ünlü Kızıl
48Ozan Işık
49Ömer Kaya Türkmen
50Özgür Karabat
51Pınar Uzun Okakın
52Serkan Özcan
53Sevgi Kılıç
54Sinem Kırçiçek
55Suat Özçağdaş
56Tolga Sağ
57Turgay Özcan
58Zeynel Emre
59Deniz Yücel
60Ednan Arslan
61Gökçe Gökçen
62Güldem Atabay
63Mehmet Salih Uzun
64Murat Bakan
65Yankı Bağcıoğlu
66İsmail Atakan Ünver
67Uğurcan İrak
68Hikmet Erbilgin
69Elif Leyla Gümüş
70Zeliha Aksaz Şahbaz
71Emre Yılmaz
72Ozan Varal
73Süreyya Öneş Derici
74Erhan Adem
75Ecevit Keleş
76Nazan Güneysu
77Ulaş Karasu
78Mahmut Tanal
79Polat Şaroğlu
80Deniz Yavuzyılmaz

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN PM LİSTESİ GERİ DÖNÜYOR

Mahkeme kararının ardından gözler, 4-5 Kasım 2023 kurultayı öncesinde görev yapan Parti Meclisi listesine çevrildi.

Karar doğrultusunda göreve dönmesi beklenen Parti Meclisi asil listesinde şu isimler yer alıyor:

Sıraİsim
1Faik Öztrak
2Bülent Kuşoğlu
3Ali Öztunç
4Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
5Oğuz Kaan Salıcı
6Onursal Adıgüzel
7Umut Akdoğan
8Deniz Demir
9Gürsel Erol
10Erdoğan Toprak
11Selin Sayek Böke
12Veli Ağbaba
13Ahmet Akın
14Hakkı Suha Okay
15Ednan Arslan
16Gamze Akkuş İlgezdi
17Zeynel Emre
18Murat Emir
19Tekin Bingöl
20Ulaş Karasu
21Gamze Taşcıer
22Gökan Zeybek
23Bülent Tezcan
24Orhan Sarıbal
25Seyit Torun
26Tahsin Tarhan
27Özgür Karabat
28Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29Gaye Usluer
30Muharrem Erkek
31Gökhan Günaydın
32Eren Erdem
33Hasan Baltacı
34Devrim Barış Çelik
35Gülizar Biçer Karaca
36Nevaf Bilek
37Müslim Sarı
38Ali Mahir Başarır
39Aysu Bankoğlu
40Yaşar Seyman
41Candan Yüceer
42Aylin Nazlıaka
43Pınar Uzun
44Ayça Taşkent
45Sevgi Kılıç
46Erbil Aydınlık
47Gökçe Gökçen
48Ahmet Hakan Uyanık
49Neslihan Hancıoğlu
50Semra Dinçer
51Gizem Özcan
52Hasan Efe Uyar

YEDEK LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Kılıçdaroğlu döneminin Parti Meclisi yedek listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Sıraİsim
1Emre Yılmaz
2Mehmet Akif Hamzaçebi
3Turan Aydoğan
4Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5Mehmet Tüm
6Cemal Canpolat
7Hakkı Akalın
8Hüseyin Yaşar
9Mehmet Ali Çelebi
10Ahmet Kaya
11Aykut Erdoğdu
12Necati Saraç
13Berhan Şimşek
14Yıldırım Kaya
15Adnan Demirci

HER İKİ LİSTEDE DE ADI GEÇEN İSİMLER

Karar sonrası dikkat çeken noktalardan biri de hem Özel dönemindeki güncel Parti Meclisi listesinde hem de Kılıçdaroğlu dönemindeki eski asil Parti Meclisi listesinde yer alan isimler oldu.

Her iki asil listede de adı geçen isimler şöyle:

Sıraİsim
1Aylin Nazlıaka
2Gamze Taşcıer
3Selin Sayek Böke
4Ednan Arslan
5Nurhayat Altaca Kayışoğlu
6Özgür Karabat
7Pınar Uzun / Pınar Uzun Okakın
8Sevgi Kılıç
9Zeynel Emre
10Gökan Zeybek
11Gökçe Gökçen
12Ulaş Karasu

YEDEK LİSTEYLE BİRLİKTE ORTAK İSİM SAYISI ARTTI

Kılıçdaroğlu döneminin yedek listesi de dikkate alındığında, güncel Parti Meclisi listesiyle kesişen isimlere Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Emre Yılmaz da eklendi.

BAZI İSİMLER İÇİN GÖREV ENGELİ İDDİASI

Mahkeme kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu döneminin Parti Meclisi listesi yeniden gündeme gelirken, bazı isimlerin mevcut görevleri nedeniyle Parti Meclisi'nde yer alamayacağı iddia edildi.

İddialara göre belediye başkanı olan veya TBMM'de idari görev üstlenen bazı isimlerin Parti Meclisi'nde görev yapamayacağı belirtildi.

Bu kapsamda Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl ve Ali Mahir Başarır'ın isimleri öne çıktı.

Söz konusu iddialar, mahkeme kararının ardından CHP'de Parti Meclisi tablosunun nasıl şekilleneceğine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

CHP'DE YÖNETİM TABLOSU DEĞİŞTİ

Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'de sadece genel başkanlık makamı değil, parti organlarının durumu da değişti. Özgür Özel dönemindeki yönetim ve Parti Meclisi tablosu devre dışı kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan isimler yeniden yetkili hale geldi.

Bu gelişme, CHP'de yönetim, imza yetkisi, parti kararları ve organların geçerliliği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

KARARIN SONUCU NE OLDU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı hükümsüz sayıldı.

Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesinde görevde olan Parti Meclisi üyelerinin göreve dönmesine karar verildi.

Kararla birlikte CHP'de Özel dönemi yönetim tablosu kapanırken, Kılıçdaroğlu döneminin parti organları yeniden devreye girdi.

