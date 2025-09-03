PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Zuriko Davitashvili için fiyat artırdı

Siyah-Beyazlılar, Saint Etienne’de forma giyen 24 yaşındaki Gürcü sol kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili için teklifini yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da çok istediği yıldız futbolcu için cevap bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Eylül 2025
Beşiktaş Zuriko Davitashvili için fiyat artırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta kanat transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Siyah-Beyazlılar sol kanat transferi için Fransız Ligi ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen 24 yaşındaki Zuriko Davitashvili için yeni bir hamle yaptı. Kartal, Gürcü yıldız için fiyat artırımına gitti.

Beşiktaş, Saint Etienne'den gelecek cevabı bekliyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2024 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen Zuriko Davitashvili'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fransa 2. Ligi'nde bu sezon 4 maçta forma giyen yıldız oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı. Saint Etienne'de 38 maçta forma giyen Gürcü yıldız, 11 gol ve 8 asiste imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Gürcistan Milli Takımı'nda 46 kez görev alan Davitashvili'nin 6 golü bulunuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM’e konuştu: Biz gelmesek 2. Baro’dan heyet gelecek
CHP’de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE’ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin’in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP’li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP’de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz’e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump öldü iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi’nin iptali sonrası CHP’den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr’ye konuştu
Son dakika: CHP’nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin’den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini görevden eden süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu’nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan’dan Çin dönüşü ABD’nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir
Galatasaray’dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul’da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?