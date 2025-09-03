Beşiktaş Zuriko Davitashvili için fiyat artırdı

Beşiktaş'ta kanat transferi için yoğun bir mesai harcanıyor. Siyah-Beyazlılar sol kanat transferi için Fransız Ligi ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen 24 yaşındaki Zuriko Davitashvili için yeni bir hamle yaptı. Kartal, Gürcü yıldız için fiyat artırımına gitti.

Beşiktaş, Saint Etienne'den gelecek cevabı bekliyor. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2024 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen Zuriko Davitashvili'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fransa 2. Ligi'nde bu sezon 4 maçta forma giyen yıldız oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı. Saint Etienne'de 38 maçta forma giyen Gürcü yıldız, 11 gol ve 8 asiste imza attı.

Gürcistan Milli Takımı'nda 46 kez görev alan Davitashvili'nin 6 golü bulunuyor.