Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Barış Alper Yılmaz bu kez saha içi değil saha dışı hayatıyla gündeme geldi. Göktürk’ten ev alan Yılmaz, 127 milyon TL’yi cebinden çıkardı.
Sezon başında Galatasaray'la yaşadığı ayrılık kriziyle günlerce manşetleri süsleyen Barış Alper Yılmaz ardından takımda kalmaya karar vermiş bunun üzerine yönetim de oyuncunun maaşına yüklü bir zam yaparak konuyu tatlıya bağlamıştı.
127 MİLYONLUK İMZA!
Her ne kadar sonrasında sergilediği performansla taraftarın eleştirilerinin hedefi olan Barış Alper Yılmaz her geçen hafta performansını yükseltmişti. Genç oyuncu bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Barış Alper Yılmaz, Göktürk'te özel bir siteden 3 milyon dolar yani yaklaşık 127 milyon TL karşılığında ev satın aldı.
Yılmaz'ın bulunduğu siteye takım arkadaşı Victor Osimhen de taşınmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız da yeni evi için 3.5 milyon Euro yani yaklaşık 157 milyon TL ödedi.