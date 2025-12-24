Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...

Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz (AA)

127 MİLYONLUK İMZA!

Her ne kadar sonrasında sergilediği performansla taraftarın eleştirilerinin hedefi olan Barış Alper Yılmaz her geçen hafta performansını yükseltmişti. Genç oyuncu bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Barış Alper Yılmaz, Göktürk'te özel bir siteden 3 milyon dolar yani yaklaşık 127 milyon TL karşılığında ev satın aldı.