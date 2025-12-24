Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere geçit yok! Bakanlık açıkladı: En ağır ceza uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını fırsata çevirmeye çalışan işletmelere yönelik sert bir uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ücret artışını bahane ederek mal ve hizmet fiyatlarında fahiş artışlara giden işletmelere karşı denetimlerin sıkılaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, piyasa dengesini bozan, tüketiciyi mağdur eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtilerek, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Foto: Ticaret Bakanlığı X hesabı ekran görüntüsü

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücreti %27 oranında artırılarak, net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatımıza, üretim yapımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

FAHİŞ FİYATLARA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEK

Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir.

Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Foto: Takvim.com.tr Arşiv

DENETİMLER ÜLKE GENELİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir.

VATANDAŞLARA BİLDİRİM ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır.

Foto: Ticaret Bakanlığı X hesabı ekran görüntüsü

FIRSATÇILARA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir.

Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.