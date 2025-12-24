PODCAST CANLI YAYIN

Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında

Sosyal medyada paylaşılan sınıf videoları ve öğrenci görüntüleriyle ilgili artan şikâyetler sonrası Millî Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Fenomen öğretmenlerin paylaşımları mahremiyet, siber zorbalık ve disiplin boyutuyla mercek altına alınarak 81 ilin millî eğitim müdürlüklerinden, sosyal medyada yüksek takipçiye sahip öğretmen ve yöneticilere ilişkin ad-soyad bilgileri, görev yaptıkları okullar, aktif oldukları platformlar ve kullanıcı adlarının iletilmesi istendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında

Sosyal medyada takipçi kazanma yarışı, bazı öğretmenlerin sınıf ortamını içerik alanına dönüştürmesine yol açarken, öğrencilerin görüntülerinin paylaşılması hem mahremiyet hem de siber zorbalık tartışmalarını beraberinde getirdi. Artan şikâyetler üzerine Millî Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenler için harekete geçti.

Son yıllarda öğrencileriyle birlikte çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş kitlelere ulaşan öğretmenlerin sayısında dikkat çekici bir artış söz konusu. Bazı öğretmenlerin sınıf ortamını sosyal medya içeriğine dönüştürmesi, öğrencilerin de bu dijital vitrin içinde yer almasına neden oluyor.

Foto: Takvim.com.trFoto: Takvim.com.tr

SOSYAL MEDYADA FENOMEN ÖĞRETMENLER YAYILIYOR

Bu paylaşımlar, öğrenciler açısından ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Çok sayıda öğrenci, videolara yapılan yorumlar nedeniyle rahatsızlık duyarken, bazıları siber zorbalığa maruz kaldıklarını ifade ediyor. Öte yandan yüksek takipçi sayılarına ulaşan bazı öğretmenlerin, zamanla markalarla iş birlikleri yaparak reklam yüzü hâline geldiği de belirtiliyor.

BAKAN TEKİN, "DENGEYİ DOĞRU KURMAK ZORUNDAYIZ" DEMİŞTİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda bu alanda net sınırların çizilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu dengeyi doğru kurmak zorundayız. Gerekli uygulamaları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Foto: AAFoto: AA

ŞİKAYETLER SONRASI BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) yapılan yüzlerce başvurunun ardından bakanlık konuyu gündemine aldı. Bu kapsamda, 81 ilin millî eğitim müdürlüklerinden, sosyal medyada yüksek takipçiye sahip öğretmen ve yöneticilere ilişkin ad-soyad bilgileri, görev yaptıkları okullar, aktif oldukları platformlar ve kullanıcı adlarının iletilmesi istendi.

Yetkililer, bu çalışmanın öğretmenlerin sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamaya yönelik olmadığını, ancak sınıf ve okul ortamında çekilen görüntülerin paylaşılmasının ve eğitim ortamının mahremiyetinin korunmasının hedeflendiğini vurguluyor.

Foto: AAFoto: AA

EK GELİR VE DİSİPLİN CEZASI RİSKİ

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu görevlilerinin bu tür paylaşımlar üzerinden gelir elde etmesi disiplin suçu kapsamında değerlendiriliyor. Kanunda; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma gibi yaptırımlar yer alıyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNDA AÇIK HÜKÜM VAR

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da konuya ilişkin açık bir düzenleme bulunuyor. Kanunda, öğrencilerin kişisel ve özel yaşamına dair bilgi, ses ya da görüntülerin mevzuatta belirlenen usuller dışında paylaşılması hâlinde kınama cezası uygulanacağı hükme bağlanıyor. Bu cezaların öğretmenlerin özlük dosyalarında beş yıl süreyle yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlar ise, velinin açık rızası olmadan öğrencilerin görüntülerinin kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını, etik ve hukuki açıdan ciddi bir sorun olarak değerlendiriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Casper
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
D&R
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere geçit yok! Bakanlık açıkladı: En ağır ceza uygulanacak
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?