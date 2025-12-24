Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında

Sosyal medyada takipçi kazanma yarışı, bazı öğretmenlerin sınıf ortamını içerik alanına dönüştürmesine yol açarken, öğrencilerin görüntülerinin paylaşılması hem mahremiyet hem de siber zorbalık tartışmalarını beraberinde getirdi. Artan şikâyetler üzerine Millî Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenler için harekete geçti. Son yıllarda öğrencileriyle birlikte çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş kitlelere ulaşan öğretmenlerin sayısında dikkat çekici bir artış söz konusu. Bazı öğretmenlerin sınıf ortamını sosyal medya içeriğine dönüştürmesi, öğrencilerin de bu dijital vitrin içinde yer almasına neden oluyor.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN ÖĞRETMENLER YAYILIYOR

Bu paylaşımlar, öğrenciler açısından ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Çok sayıda öğrenci, videolara yapılan yorumlar nedeniyle rahatsızlık duyarken, bazıları siber zorbalığa maruz kaldıklarını ifade ediyor. Öte yandan yüksek takipçi sayılarına ulaşan bazı öğretmenlerin, zamanla markalarla iş birlikleri yaparak reklam yüzü hâline geldiği de belirtiliyor.

BAKAN TEKİN, "DENGEYİ DOĞRU KURMAK ZORUNDAYIZ" DEMİŞTİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda bu alanda net sınırların çizilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu dengeyi doğru kurmak zorundayız. Gerekli uygulamaları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.