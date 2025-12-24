Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
Sosyal medyada paylaşılan sınıf videoları ve öğrenci görüntüleriyle ilgili artan şikâyetler sonrası Millî Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Fenomen öğretmenlerin paylaşımları mahremiyet, siber zorbalık ve disiplin boyutuyla mercek altına alınarak 81 ilin millî eğitim müdürlüklerinden, sosyal medyada yüksek takipçiye sahip öğretmen ve yöneticilere ilişkin ad-soyad bilgileri, görev yaptıkları okullar, aktif oldukları platformlar ve kullanıcı adlarının iletilmesi istendi.
Sosyal medyada takipçi kazanma yarışı, bazı öğretmenlerin sınıf ortamını içerik alanına dönüştürmesine yol açarken, öğrencilerin görüntülerinin paylaşılması hem mahremiyet hem de siber zorbalık tartışmalarını beraberinde getirdi. Artan şikâyetler üzerine Millî Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenler için harekete geçti.
Son yıllarda öğrencileriyle birlikte çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş kitlelere ulaşan öğretmenlerin sayısında dikkat çekici bir artış söz konusu. Bazı öğretmenlerin sınıf ortamını sosyal medya içeriğine dönüştürmesi, öğrencilerin de bu dijital vitrin içinde yer almasına neden oluyor.
SOSYAL MEDYADA FENOMEN ÖĞRETMENLER YAYILIYOR
Bu paylaşımlar, öğrenciler açısından ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Çok sayıda öğrenci, videolara yapılan yorumlar nedeniyle rahatsızlık duyarken, bazıları siber zorbalığa maruz kaldıklarını ifade ediyor. Öte yandan yüksek takipçi sayılarına ulaşan bazı öğretmenlerin, zamanla markalarla iş birlikleri yaparak reklam yüzü hâline geldiği de belirtiliyor.
BAKAN TEKİN, "DENGEYİ DOĞRU KURMAK ZORUNDAYIZ" DEMİŞTİ
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda bu alanda net sınırların çizilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu dengeyi doğru kurmak zorundayız. Gerekli uygulamaları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
ŞİKAYETLER SONRASI BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Türkiye gazetesinin haberine göre; CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) yapılan yüzlerce başvurunun ardından bakanlık konuyu gündemine aldı. Bu kapsamda, 81 ilin millî eğitim müdürlüklerinden, sosyal medyada yüksek takipçiye sahip öğretmen ve yöneticilere ilişkin ad-soyad bilgileri, görev yaptıkları okullar, aktif oldukları platformlar ve kullanıcı adlarının iletilmesi istendi.
Yetkililer, bu çalışmanın öğretmenlerin sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamaya yönelik olmadığını, ancak sınıf ve okul ortamında çekilen görüntülerin paylaşılmasının ve eğitim ortamının mahremiyetinin korunmasının hedeflendiğini vurguluyor.
EK GELİR VE DİSİPLİN CEZASI RİSKİ
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu görevlilerinin bu tür paylaşımlar üzerinden gelir elde etmesi disiplin suçu kapsamında değerlendiriliyor. Kanunda; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma gibi yaptırımlar yer alıyor.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNDA AÇIK HÜKÜM VAR
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da konuya ilişkin açık bir düzenleme bulunuyor. Kanunda, öğrencilerin kişisel ve özel yaşamına dair bilgi, ses ya da görüntülerin mevzuatta belirlenen usuller dışında paylaşılması hâlinde kınama cezası uygulanacağı hükme bağlanıyor. Bu cezaların öğretmenlerin özlük dosyalarında beş yıl süreyle yer aldığı belirtiliyor.
Uzmanlar ise, velinin açık rızası olmadan öğrencilerin görüntülerinin kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını, etik ve hukuki açıdan ciddi bir sorun olarak değerlendiriyor.