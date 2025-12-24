Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporları yurt genelinde etkisini artıran soğuk havanın ardından kar yağışını yeniden gündeme taşıdı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte birçok il için kar alarmı verilirken gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Paylaşılan tahminlere göre kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası Marmara başta olmak üzere pek çok bölgede etkili olmaya devam edecek. İstanbul'un da içinde olduğu birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:15