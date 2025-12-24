İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...

Yağış Beklenen Bölgeler

Tahminlere göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Denizli'nin batısı ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağış görüleceği bildirildi.