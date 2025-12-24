Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporları yurt genelinde etkisini artıran soğuk havanın ardından kar yağışını yeniden gündeme taşıdı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte birçok il için kar alarmı verilirken gözler özellikle İstanbul'a çevrildi. Paylaşılan tahminlere göre kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası Marmara başta olmak üzere pek çok bölgede etkili olmaya devam edecek. İstanbul'un da içinde olduğu birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:15
Türkiye genelinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre birçok bölgede yağış etkili olurken hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistemin hakim olacağı öngörülüyor.

Yağış Beklenen Bölgeler

Tahminlere göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Denizli'nin batısı ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağış görüleceği bildirildi.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Sis ve Pus Uyarısı

Marmara, Ege ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceği belirtiliyor. Görüş mesafesinde düşüşe karşı özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Antalya'nın Doğusu

Akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.