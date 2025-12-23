Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?

Merkez üssünde eski ve yeni Habertürk'ten isimlerin yer aldığı skandal magazin dünyasından spor ve iş dünyasına kadar uzandı.

Medyada uyuşturucu ve gayrı ahlaki ilişkilerle örülü karanlık bir ağ ifşa oldu.

Daha önce ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını savunan Cebeci, "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum" iddiasında bulundu.

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde şunları söyledi:

"Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim.

Ela Rümeysa Cebeci

Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim.