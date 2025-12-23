Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin savcılıkta verdiği ek ifade ortaya çıktı. Adli Tıp’ta yapılan testin pozitif çıkmasının ardından kendi talebiyle yeniden ifade veren Cebeci, satıcı değil kullanıcı olduğunu, kimseye uyuşturucu temin etmediğini savundu. Kokain ve kimyasal madde kullanmadığını, yalnızca THC içeren esrar kullandığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Cebeci, 2021 yılında Sadettin Saran ile duygusal bir ilişki yaşadıklarını, ilişkinin uyuşturucu ile bağlantısı olmadığını iddia etti.
Medyada uyuşturucu ve gayrı ahlaki ilişkilerle örülü karanlık bir ağ ifşa oldu.
Merkez üssünde eski ve yeni Habertürk'ten isimlerin yer aldığı skandal magazin dünyasından spor ve iş dünyasına kadar uzandı.
ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Uyşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
Cebeci'nin 20 Aralık günü getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı.
Daha önce ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını savunan Cebeci, "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum" iddiasında bulundu.
Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde şunları söyledi:
"Kendi rızam ile, kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak, ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.
Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim.
Telefonumun WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim.
Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.
"SADDETTİN SARAN İLE İLİŞKİMİZ DUYGUSALDI"
2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağımı söyledim"
CEBECİ'DE ARŞİV Mİ VAR?
Öte yandan Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ü merkezli narko-sapkınlık skandalında Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili olay iddialar ortaya atıldı.Cebeci'nin birliktelik yaşadığı isimleri kayda aldığı öne sürülürken bu bağlamda önümüzdeki günlerde 3 büyük kulüpten bir yöneticinin ifadeye çağrılacağı söyleniyor. Ayrıca Cebeci'nin ABD ve yurt dışı ziyaretleri de mercek altına alındı. Burada kimlerle bir araya geldiği ve telefondan çıkan sapkın görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.