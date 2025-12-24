Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntüledi. Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi. Öte yandan ismine gayrimenkul, eğlence ve finansal hizmetler sektörlerinde rastlanılan Garipoğlu'nun sahibi olduğu şirketler de ortaya çıktı.
Ünlülere yönelik yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında firari olan ve tüm mal varlığına el konulan işadamı Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntüledi.
DIVINE CIRCUS YAZISI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Yalı Sokak'ta bulunan yalıda ünlü isimlerin de katılımıyla uyuşturucu partileri düzenlendiği, Garipoğlu'nun şoförünün itiraflarıyla deşifre olmuştu.
Yalının havuzunun zemininde kırmızı harflerle 'Divine Circus' yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.
ÖZEL TEKNE
Ayrıca yalının iskelesine demirlenmiş 'Divine Circus' isimli teknenin ise parti organizasyonları için özel olarak tasarlandığı belirlendi. Teknenin içerisinde koltuk bulunmadığı, bunların bilinçli şekilde söküldüğü; ses sistemlerinin ise özel kurulum olduğu öğrenildi. Teknenin ulaşım amaçlı olmadığı, doğrudan organizasyon ve eğlence etkinlikleri için kullanıldığı belirtildi. Sabah'tan Çağrı Oğuz'un haberine göre, Global Kapital Group (GK-Group) CEO'su olan Kasım Garipoğlu'nun, eğlence sektöründe faaliyet gösteren 'Divine Circus' şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi. Ancak şirketin adresinin yalının yanındaki müştemilat olarak gösterilmesi, Divine Circus şirketinin aslında yalıdaki partileri maskelemek amacıyla kurulan bir şirket olduğu değerlendiriliyor.
O PAYLAŞIMLARI SİLDİLER
2018'den bu yana yalıda yapılan partilere ilişkin birçok ünlünün de sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. Divine Circus etiketiyle yapılan paylaşımların tümünün sosyal medyadan silindiği, ayrıca "Divine Circus" isimli sosyal medya hesabının da herkese açık özelliğinin kapatıldığı görüldü. Sosyal medya hesabının açıklamasında "Bizler ışık ve sesin yönlendirdiği toplantılarımızla dünyayı birbirine bağlayan, hayalperestlerden oluşan bir ekibiz" yazdığı görüldü.
YALIDAKİ GİZEMİ ŞOFÖRÜ DEŞİFRE ETTİ
Kasım Garipoğlu'nun 2019'dan bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğu ve pasaporttaki isminin de Kevin Graham olduğu öğrenilirken, yalıdaki partilerin gizemini onun en yakınındaki isim deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada firari Kasım Garipoğlu'nun gözaltına alınan şoförü Ahmet Akçay, Garipoğlu avukatlarının "Telefonunun şifrelerini verme, avukatlığını biz yapacağız" uyarısına rağmen itirafçı olarak Yeniköy'deki yalının uyuşturucu partilerinin merkezine nasıl dönüştüğünü açıkladı.
15 GÜNDE BİR PARTİ
Yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını anlatan Akçay, "Kasım Garipoğlu yaklaşık 15 günde bir ya da ayda bire yakın arkadaşlarıyla yalıda parti veriyordu. Organizasyonlar aynı ekip tarafından yürütülüyordu" dedi. İfadeyle birlikte, uyuşturucu partilerine katılanlar arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı, aynı zamanda soruşturmada şüpheli olan ve haklarındaki yakalama kararlarına rağmen ülkeye henüz dönmeyen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Fatih Garipoğlu gibi isimler çıktı. Bu partilere Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun da katıldığını da aktardı.
"DIVINE CIRCUS" PARTİLERİNİN SIRRI
Yalının havuzuna yazılan, aynı zamanda Garipoğlu'nun şirketinin de ismi olan Divine Circus'un "Kutsal kaos", "Hayat kutsal bir sirk", "Kutsal curcuna" gibi anlamlarla düzenlenen partilere verilen isimler olduğu, bu partilere katılanların da özgün ve cesur ruhların bir araya gelerek birlikte olmalarını sembolize etme anlamını taşıdığı öğrenildi. Garipoğlu'nun yalısında aynı bu partilerdeki gibi mahremiyetin ön planda olduğu ortaya çıktı. Partiye katılacakların önceden liste halinde oluşturulduğu, partiye katılımcılar dışında yalıdaki hizmetli ve çalışanların dahi alınmadığı, 200 metrekarelik en üst katta oluşturulan özel alanda partilerin yapıldığı, buradaki bir tek odanın da kilitlenerek gecenin sonunda yalıda kimsenin kalmasına izin verilmediği ortaya çıktı.
YALI DEĞİL UYUŞTURUCU LABORATUVARI
Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kâğıtlar bulunmuştu.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
19 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun da kuzeni olan Kasım Garipoğlu'nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konulmuştu. Garipoğlu'nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu.
DOMİNİKLİ KEVİN
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Garipoğlu'nun sapkınlıklarını ve sahip olduğu şirketleri yazdı.
Güngör, 24 Aralık tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
İşin magazin kısmı bir tarafa… Herkes uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen isimleri merak ediyor. Bunlardan birisi de villasında 15 günde bir 'sapkın' partiler düzenleyen Kasım Garipoğlu… Geçen hafta perşembe günü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fakat sanırım birileri önceden haber uçurduğu için firar etmiş, bulunamadı.
Peki kim bu Kasım Garipoğlu?
Hepiniz Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nu tanırsınız. Batırılan Sümerbank'ın sahibi… İsmi Malki cinayetinden POAŞ özelleştirmesine ve Türkbank skandalına kadar pek çok yerde geçmişti. Haa, tabii en önemlisi de Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun amcası… İşte Kasım Garipoğlu da Hayyam Garipoğlu'nun oğullarından biri…
Ne iş yapıyor derseniz…
İsmine gayrimenkul, eğlence ve finansal hizmetler sektörlerinde rastlayabilirsiniz. İngiltere merkezli Global Kapital Group (GKG), Divine Circus, Trive Financial Holding, Miami'deki GKG Holding LLC, GKFX Financial Services, Trive Investment B.V. Trive Credit B.V gibi birçok şirketi var. Hatta Trive Bank adıyla Hollanda, Macaristan gibi ülkelerde dijital bankacılık yapıyor. Malta- Avrupa-ABD-Türkiye arasında bir para trafiğini yönetiyor. Türkiye'de de Trive Yatırım adıyla aracı kurumu var. Bu şirkete zamanında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermayesinin üç katından fazla borçlanmasına ve fon çıkarıp satmasına izin verildiği söyleniyor. Şu anda piyasada Trive'in 10 adet fonu var. Olaylardan sonra Takasbank olası riskler için tedbirlerini almış. Malum, Garipoğlu'nun Türkiye'de savcılığın soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konuldu. Buradaki mal varlığından ne çıkar bilmiyorum. Fakat görüldüğü gibi parayı zaten çoktan yurtdışındaki şirketlerine aktarmış… Yine de el koyma kararından geri dönülmesi için epey 'hatırlı dostları'nı araya soktuğu söyleniyor Garipoğlu ailesinin…
Neden mi?
Çünkü, Kasım Garipoğlu soruşturmanın kilit isimlerinden biri haline geldi. Kendisini şikâyet edenlerden biri de bir dönem ismini batık banka operasyonlarından tanıyacağınız Korkmaz Yiğit'in kardeşi Gürbüz Yiğit. Yiğit, Garipoğlu ailesi hakkında ilginç şeyler anlatmış! Garipoğlu ailesinden 7 milyon 850 bin dolar alacağı olduğunu söyleyip Hayyam, Kasım ve Ayfer Garipoğlu'nu şikâyet ettiği dilekçesinde "Benim paramı vermek yerine baba-oğul parayı kumarda ve uyuşturucuda harcamışlar. Babası Hayyam Garipoğlu ile oğlu Kasım Garipoğlu'nun aralarında bir uzlaşı vardı. Kasım babasının her hafta sonu yurtdışında kumarda harcadığı milyon dolarlara karışmıyor, Hayyam ise Kasım'ın uyuşturucu kullanımı ve trafiğini görmezden geliyordu" diyor. Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de birçok kişinin Survivor programının çekildiği yer olarak bildiği Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, pasaportta Kevin Graham ismini kullandığını söylüyor.
Yiğit'in birçok iddiası da aslında Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesiyle örtüşüyor.
Neyse…
Gelelim Kasım Garipoğlu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine… Kasım Garipoğlu 4 büyük torbacının ikisiyle iyi ilişkileri olan bir isim… Garipoğlu'ndan piramidin tepesine ulaşmak bir adım daha kolaylaşacak.
Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek!