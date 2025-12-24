Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!

Kasım Garipoğlu'nun yalısı havadan görüntülendi. (Takvim.com.tr)



O PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

2018'den bu yana yalıda yapılan partilere ilişkin birçok ünlünün de sosyal medya paylaşımları yaptığı görüldü. Divine Circus etiketiyle yapılan paylaşımların tümünün sosyal medyadan silindiği, ayrıca "Divine Circus" isimli sosyal medya hesabının da herkese açık özelliğinin kapatıldığı görüldü. Sosyal medya hesabının açıklamasında "Bizler ışık ve sesin yönlendirdiği toplantılarımızla dünyayı birbirine bağlayan, hayalperestlerden oluşan bir ekibiz" yazdığı görüldü.

Kasım Garipoğlu (Takvim.com.tr)



YALIDAKİ GİZEMİ ŞOFÖRÜ DEŞİFRE ETTİ Kasım Garipoğlu'nun 2019'dan bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğu ve pasaporttaki isminin de Kevin Graham olduğu öğrenilirken, yalıdaki partilerin gizemini onun en yakınındaki isim deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada firari Kasım Garipoğlu'nun gözaltına alınan şoförü Ahmet Akçay, Garipoğlu avukatlarının "Telefonunun şifrelerini verme, avukatlığını biz yapacağız" uyarısına rağmen itirafçı olarak Yeniköy'deki yalının uyuşturucu partilerinin merkezine nasıl dönüştüğünü açıkladı.



15 GÜNDE BİR PARTİ



Yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını anlatan Akçay, "Kasım Garipoğlu yaklaşık 15 günde bir ya da ayda bire yakın arkadaşlarıyla yalıda parti veriyordu. Organizasyonlar aynı ekip tarafından yürütülüyordu" dedi. İfadeyle birlikte, uyuşturucu partilerine katılanlar arasında Türkiye'nin yakından tanıdığı, aynı zamanda soruşturmada şüpheli olan ve haklarındaki yakalama kararlarına rağmen ülkeye henüz dönmeyen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Fatih Garipoğlu gibi isimler çıktı. Bu partilere Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'nun da katıldığını da aktardı.

Kasım Garipoğlu (Takvim.com.tr)



"DIVINE CIRCUS" PARTİLERİNİN SIRRI



Yalının havuzuna yazılan, aynı zamanda Garipoğlu'nun şirketinin de ismi olan Divine Circus'un "Kutsal kaos", "Hayat kutsal bir sirk", "Kutsal curcuna" gibi anlamlarla düzenlenen partilere verilen isimler olduğu, bu partilere katılanların da özgün ve cesur ruhların bir araya gelerek birlikte olmalarını sembolize etme anlamını taşıdığı öğrenildi. Garipoğlu'nun yalısında aynı bu partilerdeki gibi mahremiyetin ön planda olduğu ortaya çıktı. Partiye katılacakların önceden liste halinde oluşturulduğu, partiye katılımcılar dışında yalıdaki hizmetli ve çalışanların dahi alınmadığı, 200 metrekarelik en üst katta oluşturulan özel alanda partilerin yapıldığı, buradaki bir tek odanın da kilitlenerek gecenin sonunda yalıda kimsenin kalmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisinden görüntüler (Takvim.com.tr)

YALI DEĞİL UYUŞTURUCU LABORATUVARI Yalıda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kâğıtlar bulunmuştu. MAL VARLIĞINA EL KONULDU



19 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun da kuzeni olan Kasım Garipoğlu'nun, suçtan elde edilen gelirler ve uyuşturucu ticaretinin finansmanı şüphesiyle tüm mal varlığına el konulmuştu. Garipoğlu'nun banka hesapları, taşınmazları ve şirket hisseleri donduruldu.