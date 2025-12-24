TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
Uyuşturucu operasyonu kapsamında aranan Kasım Garipoğlu, hala Türkiye'ye gelmedi. TAKVİM'in Miami'de saklandığını ortaya çıkardığı sosyetik isim, sürekli ozon alıp kanındaki zehir kalıntılarını yok edebileceğini zannetti. Doktorlar ise ozonun kandaki uyuşturucuyu yok etmediğini söyledi. Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalısında düzenlenen uyuşturucu ve seks partileri, şoför itirafları ve torbacılarla kurulan temaslar soruşturmayı derinleştirirken, savcılık koordinesinde yürütülen “temiz toplum” operasyonunda fenomenlerin de dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi. Savcılık; şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını açıkça ifade etti.
TUTKU SİRKİ!
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu ve seks partisi verdiği Yeniköy'deki yalısı görüntülendi. Havuzda "Divine Circus" yani "Tutku Sirki" yazdığı, bu ifadenin sapkın partilerin şifresi olduğu belirtiliyor. Tutuklu Cihan Şensözlü, "Garipoğlu'nun partilerine kimlerin gittiğini biliyorum" dedi. Burada uyuşturucu kullanıldığını iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son yılların en kapsamlı "temiz toplum" operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin bir torbacıyı gözaltına alarak telefonunda yaptığı incelemede ünlü bir ismi görmesiyle soruşturmanın ilk aşamasına geçildi. Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenlerinin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi.
GİZLEMEK İÇİN BİR MASKE
Savcılık; şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını açıkça ifade etti. Sevk yazısında, şüphelilerin sadece uyuşturucu temin etmekle kalmadığı, aynı zamanda bu maddelerin kullanımı için "özel yer ve donanım" sağlayarak fuhuş ortamını organize ettikleri, uyuşturucu etkisi altındaki kadınların insan onuruna aykırı şekilde pazarlanmasına aracılık ettikleri belirtildi.
ASIL HEDEF BARONLAR
Habertürk'e sıçrayan soruşturmada, lüks hayatların arkasına gizlenen uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Asıl hedefler için ise henüz düğmeye basılmadı. İstanbul'a limanlar üzerinden uyuşturucu sokarak ünlü isimler aracılığıyla 4 ana dağıtıcı olarak belirlenen torbacılar tespit edildi. Hedefin uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'Baron'ların olduğu belirlendi.
'PARTİLERE KİMLERİN GİTTİĞİNİ BİLİYORUM'
'Cihanna' lakaplı fenomen Cihan Şensözlü, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Şensözlü'nün savcılık ifadesinde Yeniköy'deki yalısında uyuşturucu partileri düzenleyen Kasım Garipoğlu'nu camiada herkesin tanıdığını söyledi. Şensözlü, Garipoğlu için, "Bu partilere kimlerin gittiğini biliyorum. Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim" dedi.
'BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM'
Operasyonun kilit ismi Ela Rumeysa Cebeci, itirafçı olmak istedi. Sadettin Saran ile 2021'de ilişki yaşadığını söyledi. "Kullandığım maddenin suç olduğunu bilmiyordum, bu hayatın içine düştüm" dedi.
