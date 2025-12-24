TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr) GİZLEMEK İÇİN BİR MASKE



Savcılık; şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını açıkça ifade etti. Sevk yazısında, şüphelilerin sadece uyuşturucu temin etmekle kalmadığı, aynı zamanda bu maddelerin kullanımı için "özel yer ve donanım" sağlayarak fuhuş ortamını organize ettikleri, uyuşturucu etkisi altındaki kadınların insan onuruna aykırı şekilde pazarlanmasına aracılık ettikleri belirtildi.

Tutuklu Mehmet Akif Ersoy ASIL HEDEF BARONLAR



Habertürk'e sıçrayan soruşturmada, lüks hayatların arkasına gizlenen uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Asıl hedefler için ise henüz düğmeye basılmadı. İstanbul'a limanlar üzerinden uyuşturucu sokarak ünlü isimler aracılığıyla 4 ana dağıtıcı olarak belirlenen torbacılar tespit edildi. Hedefin uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'Baron'ların olduğu belirlendi.