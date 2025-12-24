PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya

Uyuşturucu operasyonu kapsamında aranan Kasım Garipoğlu, hala Türkiye'ye gelmedi. TAKVİM'in Miami'de saklandığını ortaya çıkardığı sosyetik isim, sürekli ozon alıp kanındaki zehir kalıntılarını yok edebileceğini zannetti. Doktorlar ise ozonun kandaki uyuşturucuyu yok etmediğini söyledi. Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalısında düzenlenen uyuşturucu ve seks partileri, şoför itirafları ve torbacılarla kurulan temaslar soruşturmayı derinleştirirken, savcılık koordinesinde yürütülen “temiz toplum” operasyonunda fenomenlerin de dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi. Savcılık; şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını açıkça ifade etti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya

Uyuşturucu operasyonu kapsamında aranan Kasım Garipoğlu, hala Türkiye'ye gelmedi. Miami'de saklanan sosyetik isim, sürekli ozon alıp kanındaki zehir kalıntılarını yok edebileceğini zannetti. Doktorlar ise ozonun kandaki uyuşturucuyu yok etmediğini söyledi. Zaten Garipoğlu'nun yalısındaki sapkın partileri, şoförünün itirafları ve torbacılarla diyalogları onu 1 numaralı zanlı haline getirdi.

Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısıKasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısı

TUTKU SİRKİ!

Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu ve seks partisi verdiği Yeniköy'deki yalısı görüntülendi. Havuzda "Divine Circus" yani "Tutku Sirki" yazdığı, bu ifadenin sapkın partilerin şifresi olduğu belirtiliyor. Tutuklu Cihan Şensözlü, "Garipoğlu'nun partilerine kimlerin gittiğini biliyorum" dedi. Burada uyuşturucu kullanıldığını iddia etti.

Firari Kasım GaripoğluFirari Kasım Garipoğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son yılların en kapsamlı "temiz toplum" operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin bir torbacıyı gözaltına alarak telefonunda yaptığı incelemede ünlü bir ismi görmesiyle soruşturmanın ilk aşamasına geçildi. Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenlerinin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi.

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr)Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr)

GİZLEMEK İÇİN BİR MASKE

Savcılık; şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını açıkça ifade etti. Sevk yazısında, şüphelilerin sadece uyuşturucu temin etmekle kalmadığı, aynı zamanda bu maddelerin kullanımı için "özel yer ve donanım" sağlayarak fuhuş ortamını organize ettikleri, uyuşturucu etkisi altındaki kadınların insan onuruna aykırı şekilde pazarlanmasına aracılık ettikleri belirtildi.

Tutuklu Mehmet Akif Ersoy Tutuklu Mehmet Akif Ersoy

ASIL HEDEF BARONLAR

Habertürk'e sıçrayan soruşturmada, lüks hayatların arkasına gizlenen uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Asıl hedefler için ise henüz düğmeye basılmadı. İstanbul'a limanlar üzerinden uyuşturucu sokarak ünlü isimler aracılığıyla 4 ana dağıtıcı olarak belirlenen torbacılar tespit edildi. Hedefin uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'Baron'ların olduğu belirlendi.

Tutuklu Cihan ŞensözlüTutuklu Cihan Şensözlü


'PARTİLERE KİMLERİN GİTTİĞİNİ BİLİYORUM'


'Cihanna' lakaplı fenomen Cihan Şensözlü, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Şensözlü'nün savcılık ifadesinde Yeniköy'deki yalısında uyuşturucu partileri düzenleyen Kasım Garipoğlu'nu camiada herkesin tanıdığını söyledi. Şensözlü, Garipoğlu için, "Bu partilere kimlerin gittiğini biliyorum. Partilerde uyuşturucu kullanılmış olabilir. Partilerin içerikleri hakkında daha sonra ayrıntılı hatırladıklarımı anlatmak isterim" dedi.

Tutuklu Ela Rumeysa CebeciTutuklu Ela Rumeysa Cebeci


'BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM'

Operasyonun kilit ismi Ela Rumeysa Cebeci, itirafçı olmak istedi. Sadettin Saran ile 2021'de ilişki yaşadığını söyledi. "Kullandığım maddenin suç olduğunu bilmiyordum, bu hayatın içine düştüm" dedi.

Haber: Atakan Irmak

Ela Rümeysa Cebecinin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saranla ilgili ne dedi?Ela Rümeysa Cebecinin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saranla ilgili ne dedi?
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Cihan Şensözlünün savcılık ifadesi ortaya çıktıUyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Cihan Şensözlünün savcılık ifadesi ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad'ı taşıyan jet Ankara'da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
D&R
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak