PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı

CHP'li İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni belgeler dosyaya girdi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ruhsat karşılığı aldığı Büyükçekmece’deki göl manzaralı villanın lüks iç dizaynına ait faturalar savcılığa sunulurken, bir sandalyenin güncel fiyatının 145 bin TL olması yapılan yolsuzluğu gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi:
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde inşaat ruhsatı onayı karşılığında işadamı Adem Kameroğlu'ndan aldığı Büyükçekmece'deki göl manzaralı villasına rüşvetle yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (AA)Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu (AA)

METRO HOME VURGUNU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada itirafçı olan işadamı Adem Kameroğlu, 2018'de Beylikdüzü'nde inşa etmek istediği 'Metro Home' isimli konut projesinin ruhsat onayı için İmamoğlu'nun kendisinden Büyükçekmece'deki Ihlamur evleri projesinden 1 adet villa istediğini, ticari olarak zarara uğramamak için villayı İmamoğlu'nun SSB İnşaat şirketine devretmek zorunda kaldığını, villa devrine ilişkin göstermelik olarak yapılan ödemelerin İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden geri ödediğini beyan etti. Ayrıca Kameroğlu, İmamoğlu çiftinin söz konusu villayı yerinde gezerek yapılacak iç dizaynı belirlediğini, masraflarını kendisinin karşılandığını itiraf etmişti.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet villası Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet villası

BİR SANDALYE 145 BİN TL


Kameroğlu, villanın devrine ilişkin yaptığı elden geri ödemeleri ve kendisi tarafından yapılan iç dizayn masraflarını delillendirmek üzere ödeme dekont ve faturaları savcılığa sundu. İddianamede, villa devri için SSB İnşaat tarafından Kameroğlu'na yapılan 1 milyon 200 bin TL'lik göstermelik ödemeler yapıldığı, paraların eşzamanlı tarihlerde bankadan elden çekildiğini gösteren dekontlar ve iç dizayna ilişkin yapılan harcamaların kalem kalem yer aldığı bir fatura yer aldı.

Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!Ekosistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!

Takvim'den Yusuf Özdemir'in haberine göre iddianamede yer verilen faturada, tek tek sıralanan harcamaların toplam tutarının 2017'de 433 bin 988 TL olduğu belirtildi.

145 bin TL'lik sandalye (Takvim.com.tr)145 bin TL'lik sandalye (Takvim.com.tr)

Söz konusu villa dizaynının yaptırıldığı ve fatura kesen firmanın internet satış sitesinde yapılan incelemelerde, mobilyaların ultra lüks olduğu, İmamoğlu'nun Kameroğlu'na zorla yaptırdığı iç dizaynda bir sandalyenin güncel fiyatının 145 bin TL olduğu görüldü.

İŞTE HARCAMALARIN LİSTESİ

3 adet ayna, 2 adet bahu, 4 adet dresuar, 6 adet kanepe, 5 adet karyola, 12 adet koltuk, 4 adet komodin, 5 adet konsol, 3 adet orta sehpa, 6 adet puf, 22 adet sandalye, 2 adet şifonyer, 1 adet TV ünitesi, 7 adet yan sehpa, 2 adet yemek masası.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad'ı taşıyan jet Ankara'da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
D&R
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı