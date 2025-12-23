Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Yeni rakam 3. toplantı sonrası açıklandı

Son dakika: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret rakamı belli oldu.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Bakan Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Yoğun çaba gösteren her bir komisyon üyemize teşekkür etmek istiyorum. Bakanlık olarak çalışma hayatımıza sosyal diyaloğun gereği olarak tüm istişare mekanizmalarını aktif şekilde işlettik. İşçi konfederasyonlarımızla da işveren temsilcilerimizle görüşmelerimizi yaparak fikirlerini aldık karar alma sürecine dahil ettik.

Ortak hareket, uzlaşı ve istişare kültürünü yaratan sosyal diyaloğun çalışma hayatımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin ön şartı olduğuna inanıyoruz.

Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil yan yana durduğumuzda yol alabiliriz. Bizler AK Parti olarak 23 yıldır Türkiye'yi her şartta büyütmek, her koşulda ayakta tutma vizyonuyla yol yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz.

"TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE, GÜÇLENDİKÇE, EKONOMİSİ SAĞLAMLAŞTIKÇA EN BÜYÜK FAYDAYI VATANDAŞLARIMIZ GÖRECEKTİR"

Bölgemizdeki savaşların, enerji krizlerinin ve tedarik zinciri kırmalarının tam ortasında kaldı. Ancak şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen her alanda büyük bir oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça en büyük faydayı vatandaşlarımız görecektir.

Asgari ücrette de diğer meselelerde esas olan yapılan artışların çağrıda, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunmasını hedeflemekteyiz. Biz popülist değiliz, muhalefetin popülist yaklaşımlarını ciddiye almadık. Biz projelerimizle, eserlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en uygun politikaları hayata geçirdik. Biz günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılını emeğin kıymet gördüğü çalışanın hakkının korunduğu, büyümenin tabana yayıldığı bir yüzyıl yapmakta kararlıyız.

Bakanlık olarak çalışma hayatımızın tüm ekosistemini değişen şartlara uyum sağlayan, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen dinamik yapıya oturtmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir.

Bu süreçte olumlu yaklaşımları dolayısıyla tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza katkı veren tüm sendikalarımıza, ilgili bakanlıklarımıza, çalışmaların sağlıklı şekilde icra edilmesini sağlayan değerli komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum.

Süreç boyunca diyalog halinde olduğumuz işçi konfederasyonlarımıza teşekkür ediyorum. İşveren kesimini temsil eden toplantıya görüş ve önerilerini dile getiren TİSK'e, kıymetli Başkanı Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a tüm emekçiler adına şükranlarımı sunuyorum.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış bulunuyoruz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTTI

Geçtiğimiz yıl bin TL olarak uyguladığımı asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında oluğumuzu vurgulamak isterim.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.