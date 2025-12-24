PODCAST CANLI YAYIN

Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu

Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Güllü’yü camdan attığını söyleyen Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun, kızına “Güllü’yü sen öldürdün” mesajı gönderdiği öğrenilirken. Kızını yurt dışına kaçırmaya yönelik yaptığı telefon görüşmeleri de dosyaya girerken, “Kızım yurt dışına kaçacaksa ben kaçırırım” sözleri şüpheleri daha da artırdı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü camdan aşağıya attığını dile getirdikten sonra ev hapsi verilerek serbest bırakılan Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı görüldü. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan ve serbest bırakılan Arif Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme... Tuğyan'ın yalanı deşifre oldu!

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

Sanatçı Güllü'nün pencereden itilmesinden önceki son görüntüsü (İHA)Sanatçı Güllü'nün pencereden itilmesinden önceki son görüntüsü (İHA)

'DÜŞME ANINI GÖRMEDİM' DEDİ
Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı: Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyan'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı.

Sanatçı Güllü'nün düştüğü pencere (DHA)Sanatçı Güllü'nün düştüğü pencere (DHA)

KORKUTMAK İÇİN MESAJ ATTIM
Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu (DHA)Güllü'nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu (DHA)


KURTULMAK İÇİN 'BEN KAÇIRIRIM' DEDİM
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, şöyle konuştu: "Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim."

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanma anıGüllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanma anı


'OLAYI HEP AYNI ŞEKİLDE ANLATTILAR'

Kızına Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, sözlerine şöyle devam etti: "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim. " Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.

