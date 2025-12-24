Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Ankara’yı ziyaret eden Libya heyetini taşıyan Falcon 50 uçağı Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad dahil 8 kişilik heyetin hayatını kaybettiği özel jetin özellikleri nedir? İşte 1980’de üretime başlanan Falcon 50’nin özellikleri…
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Türkiye'yi ziyaret eden Libya heyetinin içinde bulunduğu Falcon 50 özel jet Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra Haymana civarında düştü.Düşen Libya uçağının özellikleri ortaya çıktı!
LİBYA HEYETİ HAYATINI KAYBETTİ
Düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 8 kişilik heyetin tümü hayatını kaybederken uçağın teknik özellikleri araştırılmaya başlandı.
FALCON 50'NİN ÖZELLİKLERİ
İşte Fransız Dassault Aviation firması tarafından üretilen Falcon 50 uçağının özellikleri…
1980'DE ÜRETİME BAŞLANDI
Dassault Falcon 50, genellikle iki kabin bölgesine sahip ve 3.130 deniz mili menzile sahip süper orta boy bir jet uçağıdır. 1980-1996 yılları arasında 213 adet üretilmiştir.
Uçağın kuyruk yüksekliği 22 ft 10 in (7,0 m), kanat Açıklığı 61 ft 9 in (18,8 m), uzunluğu 60 ft 8 in (18,5 m), azami kalkış ağırlığı (MTOW) 38.320 lbs (17.382 kg) olarak kaydedildi.
KABİN ÖZELLİKLERİ
Kabin yüksekliği 5 ft 9 in (1,8 m), kabin genişliği 6 ft 1 in (1,9 m), kabin uzunluğu 23 ft 6 in (7,2 m), kabin bölme sayısı (Zones) 2 olarak kaydedildi.
Uçağın piyasa durumu ise minimum talep fiyatı 900.000 USD, maksimum talep fiyatı 6.250.000 USD, minimum model yılı 1980, maksimum model yılı 1995, minimum toplam uçuş süresi 7.241 saat, maksimum toplam uçuş süresi 23.700 saat, satılık filo oranı %11, satılık uçak sayısı 23 olarak kaydedildi.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Falcon 50'nin teknin özellikleri ise motor üreticisi Honeywell, motor modeli TFE 731-3-1C, saatlik ücret 175 USD / motor, revizyon (Overhaul) aralığı 5.000 saat, tipik aviyonik süiti ProLine 2 ve APU Modeli Honeywell GTCP36-100A şeklinde kaydedildi.