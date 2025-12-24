Düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu 8 kişilik heyetin tümü hayatını kaybederken uçağın teknik özellikleri araştırılmaya başlandı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Türkiye 'yi ziyaret eden Libya heyetinin içinde bulunduğu Falcon 50 özel jet Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra Haymana civarında düştü.

İşte Fransız Dassault Aviation firması tarafından üretilen Falcon 50 uçağının özellikleri…

Falcon 50, Takvim Fotoğraf Arşivi

1980'DE ÜRETİME BAŞLANDI

Dassault Falcon 50, genellikle iki kabin bölgesine sahip ve 3.130 deniz mili menzile sahip süper orta boy bir jet uçağıdır. 1980-1996 yılları arasında 213 adet üretilmiştir.