Hem Feneri hem kendini bitirdi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'a gelmiş ve Sarı-Lacivertli kulüple sözleşme imzalamıştı. Dünya medyası, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmasını flaş haber olarak okuyucularına duyurmuştu. Fenerbahçe Stadı'nda Jose Mourinho için imza töreni düzenlenmiş ve Portekizli çalıştırıcı, Sarı-Laciverti taraftarlarla bütünleşmişti. Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Mourinho, dün apar topar İstanbul'dan ayrıldı. Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi. Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmadı.