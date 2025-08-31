SON DAKİKA
Hem Feneri hem kendini bitirdi

Fenerbahçe’ye gelişi olay olan Mourinho, dün İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli hocanın yalnız ve moralsiz halleri dikkatlerden kaçmadı

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'a gelmiş ve Sarı-Lacivertli kulüple sözleşme imzalamıştı. Dünya medyası, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşmasını flaş haber olarak okuyucularına duyurmuştu. Fenerbahçe Stadı'nda Jose Mourinho için imza töreni düzenlenmiş ve Portekizli çalıştırıcı, Sarı-Laciverti taraftarlarla bütünleşmişti. Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Mourinho, dün apar topar İstanbul'dan ayrıldı. Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi feshedilen Portekizli teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi. Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmadı.

