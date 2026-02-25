Çağrı Hakan Balta resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, kadrosunu Galatasaray altyapısından yetişen Çağrı Hakan Balta ile güçlendirdi. Genç futbolcu, transferin ardından takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.

TAKIMLA TANIŞTI

Nottingham Forest karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Çağrı Hakan Balta'nın istekli görüntüsü dikkat çekti. Oyuncunun kısa sürede takıma adapte edilmesi hedefleniyor.

İŞTE BONSERVİS DETAYI

Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray'a bu transfer için 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de anlaşmaya eklendi.

Bu sezon Galatasaray U19 takımında 21 maçta forma giyen genç oyuncu, 6 gol kaydetti. Teknik heyetin performansına göre Çağrı Hakan Balta'yı ilerleyen haftalarda maç kadrolarında değerlendirmesi bekleniyor.