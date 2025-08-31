G.Saray’dan Kerem’e izin çıktı!

Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Yazgan, "Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Benfica, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız" dedi.

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, F.Bahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Lage, "Kerem Aktürkoğlu, her zaman çok mutluydu ve örnek bir davranış sergiledi. Eğer öyle olmasaydı Fenerbahçe'ye karşı bize yardımcı olamazdı" dedi.