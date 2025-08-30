PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum FK’ya Gökdeniz Bayrakdar darbesi: 10 hafta yok

1. Lig ekibi Bodrum FK, Serikspor maçı öncesi golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar’ın sakatlığıyla sarsıldı. Teknik Direktör Burhan Eşer, 23 yaşındaki futbolcunun 8 ila 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Genç oyuncunun yokluğu hücum hattında büyük eksiklik yaratacak.

Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
1. Lig ekiplerinden Ege temsilcisi Bodrum FK, Serikspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, takımın golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Teknik Direktör Burhan Eşer, yaptığı açıklamada 23 yaşındaki genç oyuncunun sakatlandığını duyurdu.

Eşer, Gökdeniz'in yaklaşık 8 ila 10 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, oyuncunun tedavi sürecinin başladığını söyledi. Sezonun önemli isimlerinden biri olan Gökdeniz'in yokluğu, Bodrum FK'nın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratacak.

