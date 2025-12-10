CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!

HALK TV DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Dündar'ın arşiv paylaşımını haberleştiren Halk TV, satır aralarında Özdil'i hedef alan vurgularla tartışmanın içine girdi. CHP medyasında giderek büyüyen kriz, önümüzdeki günlerde daha da derinleşecek gibi görünüyor.

2021'DE BÜYÜK KAVGA

Özdil ile Dündar arasındaki asıl kriz 2021'de patlak vermişti. Özdil o dönem, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti.

Bu paylaşım üzerine çılgına dönen Dündar, Özdil'e sert bir mesaj göndererek; "Seni çok fena yaparım. Cenazeme bile gelmeyeceksin." demişti.

Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin"