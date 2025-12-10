CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
CHP medyasında tansiyon yükseldi. Sözcü TV’de üst düzey değişikliklerin ardından Yılmaz Özdil Uğur Dündar'ı, "Torun sevmesi gerekenlerin kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici" sözleriyle hedef aldı. Dündar ise arşivi açarak Özdil’in kendisi için sarf ettiği "Bu işin Zeus’udur" şeklindeki övgüleri paylaşarak yanıt verdi. Halk TV’nin de polemiğe dahil olmasıyla muhalif medyada kriz büyüdü...
CHP yandaşı yayın organları Halk TV ve Sözcü TV yazarları birbirine girdi...
Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin medya başkanlığına getirildiği iddiasının ardından kanalda uzun yıllardır görev yapan birçok isimle yollar ayrıldı. Bu süreçte Sözcü gazetesinde ve Sözcü TV'de program yapan Uğur Dündar da bir veda yazısı yazarak Sözcü'den ayrıldığını duyurdu ve Halk TV'ye geçti.
AÇIK AÇIK KAVGA
2021'de birbirlerini ağır sözlerle hedef alan Özdil ile Dündar yine kavgaya tutuştu.
YILMAZ ÖZDİL'DEN UĞUR DÜNDAR'A: TORUN SEVMESİ GEREKEN ADAMLARIN GAZETECİLİK AYAKLARI
Yılmaz Özdil, dün Sözcü TV'deki programında Uğur Dündar'ı isim vermeden vurdu...
"Torun sevmesi gerekenlerin televizyonda kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici." diyen Özdil, genç gazetecilerin önünün açılması gerektiğini savunarak şöyle konuştu:
"Bizim derdimiz gençlerin geleceğinin çalınmasıdır. Bırakalım bu medyayı gençler yapsın. Televizyonda 'araştırmacı gazeteci' diye başlıyorlar… Araştırmadan haber mi yapılır zaten?"
UĞUR DÜNDAR ARŞİVLE YANIT VERDİ
Gerilim tırmanırken bu kez tartışmayı büyüten hamle Uğur Dündar'dan geldi.
Dündar, sosyal medya hesabından Özdil'in geçmişte kendisi hakkında söylediği övgü dolu sözleri paylaştı:
"Uğur Dündar'ın aldığı iltifat az bile; Türkiye ona borçlu. Uğur Dündar'la yakın çalışmış olmak, kızıma bırakacağım mirastır. Bu işin Zeus'udur o."
HALK TV DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU
Dündar'ın arşiv paylaşımını haberleştiren Halk TV, satır aralarında Özdil'i hedef alan vurgularla tartışmanın içine girdi. CHP medyasında giderek büyüyen kriz, önümüzdeki günlerde daha da derinleşecek gibi görünüyor.
2021'DE BÜYÜK KAVGA
Özdil ile Dündar arasındaki asıl kriz 2021'de patlak vermişti. Özdil o dönem, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti.
Bu paylaşım üzerine çılgına dönen Dündar, Özdil'e sert bir mesaj göndererek; "Seni çok fena yaparım. Cenazeme bile gelmeyeceksin." demişti.
Dündar şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin"