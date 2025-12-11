Oğuz Murat Aci’nin babası isyan etti! “Torunumu göstermiyorlar, para alıp vazgeçtiler!”
Şükriye Aci, 'Maddi manevi zararlarımız giderildi” dedi. Eşi Oğuz Murat Aci’yi öldüren Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’a yönelik şikayetini çekti. Şimdi ise baba Özer Aci gelinini mahkemeye verdi: Torunumu bana göstermiyor.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazası uzun süre Türkiye'nin gündeminde kaldı. Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'ye çarptı. Hayattan kopardı. 5 kişiyi de yaraladı. Eylem Tok, olaydan sonra oğlunu ABD'ye kaçırdı. Yakalanan ikili, tutuklandı. Türkiye'ye iadelerinin konuşulduğu günlerde Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararım giderildi" diyerek şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Bu karar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'dan şok bir iddia geldi.
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK
Acılı baba Özer Aci, Şükriye Aci'nin torunu Pars'ı kendisine göstermediğini söyledi. Yasal yollara başvurduğunu söyleyen Aci açıkmalarını şöyle sürdürdü: "Annesi Ekim ayından beri torunumu bize göstermiyor. Oğlumuzun yadigarı olan Pars'ı görebilmek için hukuki mücadele başlattım. Aramızda kan bağı var. Torunumuzun annesi bir kez bile telefonu açıp 'Çocuğu görebilirsiniz, alabilirsiniz, götürebilirsiniz' demedi. Eninde sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum.
PARALAR ALINMIŞ!
Eylem Tok ile oğlunun Türkiye'ye gelip yargılanacaklarını söyleyen acılı baba Özer Aci şu ifadeleri kullandı: Bizim gelinimizle birlikte onlar da davadan vazgeçtiler. Zaten avukatlar hep birlikte hareket ediyordu. Avukatın, bizim avukatla gizli gizli başka kişilerle görüştüğünü duyunca kendilerini azlettim. Azledince onlar davanın avukatı oldu. Bir takım paralar alınmış. Çocuklara da para verildiği için davadan vazgeçtiler. Aldığım bilgiye göre katil çocuk Amerika'da istinafa müracaat etmiş ancak başvurusu reddedilmiş. 'İade edileceksin' yönünde karar çıkmış. Gelecekler, yargılanacaklar, adalet önünde hesap verecekler."