Oğuz Murat Aci’nin babası isyan etti! “Torunumu göstermiyorlar, para alıp vazgeçtiler!”

Şükriye Aci, 'Maddi manevi zararlarımız giderildi” dedi. Eşi Oğuz Murat Aci’yi öldüren Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’a yönelik şikayetini çekti. Şimdi ise baba Özer Aci gelinini mahkemeye verdi: Torunumu bana göstermiyor.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazası uzun süre Türkiye'nin gündeminde kaldı. Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'ye çarptı. Hayattan kopardı. 5 kişiyi de yaraladı. Eylem Tok, olaydan sonra oğlunu ABD'ye kaçırdı. Yakalanan ikili, tutuklandı. Türkiye'ye iadelerinin konuşulduğu günlerde Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararım giderildi" diyerek şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Bu karar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'dan şok bir iddia geldi.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Acılı baba Özer Aci, Şükriye Aci'nin torunu Pars'ı kendisine göstermediğini söyledi. Yasal yollara başvurduğunu söyleyen Aci açıkmalarını şöyle sürdürdü: "Annesi Ekim ayından beri torunumu bize göstermiyor. Oğlumuzun yadigarı olan Pars'ı görebilmek için hukuki mücadele başlattım. Aramızda kan bağı var. Torunumuzun annesi bir kez bile telefonu açıp 'Çocuğu görebilirsiniz, alabilirsiniz, götürebilirsiniz' demedi. Eninde sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum.