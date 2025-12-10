Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ile Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katıldı. Başkan Erdoğan, zirvede Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin ile baş başa görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ile Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katıldı.
TÜRKMENİSTAN'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarının ardından "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Aşkabat'tan ayrıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin dünyanın takip ettiği zirvenin 40 dakika sürdüğünü bildirdi.
TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
4 ALANDA İŞ BİRLİĞİ
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, savunma sanayii ve kültürel alanlar başta olmak üzere, iş birliğini her alanda ileriye taşımayı hedeflediğimizi belirtti.
Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’u Daimi Tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenledikleri uluslararası forum nedeniyle tebrik etti.
AŞKABAT'TA 3'LÜ SOHBET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ikili görüşmeler öncesi Putin ve Şerif ile sohbet etti.
ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.
DETAYLARI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmasızlığın sürdürülmesi için oluşturulan mekanizmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla iki ülke arasında enerji, ticaret, yatırım ve diğer alanlardaki iş birliğini artırmaya gayret göstereceklerini ifade etti.
Erdoğan, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin uzatılmasının memnuniyet verdiğini, çatışmasızlığın sürdürülebilmesi için oluşturulan mekanizmaya Türkiye'nin de katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.
TARAFSIZLIK ANITI'NA ÇELENK
Bakan Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
PUTİN VE PEZEŞKİYAN DA KATILDI
Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.
AYAKÜSTÜ SOHBET
Yan yana alana gelen Başkan Erdoğan ve Putin ayaküstü sohbet etti.
Törende, Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.
Başkan Erdoğan ve davetliler, aile fotoğrafı çekimine ve Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun açılış törenine katılacak.
Başkan Erdoğan, "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta geldi.
"TUR" uçağıyla Aşkabat Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandı.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a geldi.
LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" marjında Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelecek istişarelerde bulunacak.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na hitap edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.