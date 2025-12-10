Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi

ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

DETAYLARI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI



Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmasızlığın sürdürülmesi için oluşturulan mekanizmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla iki ülke arasında enerji, ticaret, yatırım ve diğer alanlardaki iş birliğini artırmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Erdoğan, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin uzatılmasının memnuniyet verdiğini, çatışmasızlığın sürdürülebilmesi için oluşturulan mekanizmaya Türkiye'nin de katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.