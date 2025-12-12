PODCAST CANLI YAYIN

Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar

Air Force One’da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bir muhabiri azarladıktan saniyeler sonra tuvalet kapısının üzerine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Mahsur kalan personelin kapıyı zorlaması uçakta kahkaha dolu anlara yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında basın mensuplarına konuşurken komik bir olay yaşandı.

Başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump bir muhabiri mikrofonu dikkatsiz kullandığı için terslerken az sonra başına geleceklerden habersizdi.

Trump'a tuvalet kapısının çarptığı anlar, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırTrump'a tuvalet kapısının çarptığı anlar, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

TRUMP'I ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR

Trump muhabire "O şeye biraz dikkat etmeniz gerekecek. Bu bir devlet uçağı ama ben ona iyi bakmayı seviyorum." dedi. Tam o anda Trump arkasındaki kapının yavaşça itilmesiyle şaşkına döndü.

TUVALET KAPISINI ÜZERİNE ÇARPTILAR

Trump Air Force One'da basın mensuplarına kapı eşiğinde açıklama yapıyor. ABD Başkanı her zamanki gibi soruları cevaplarken tuvalette mahsur kaldığı anlaşılan bir kişi kapıyı açmaya çalıştı ve kapıyı Trump'a çarptı.

"İÇERİDE BİRİ VAR"

ABD Başkanı kapının kendisine çarpmasıyla önce şaşkına döndü. Personelin tuvalette mahsur kaldığını fark edince gülümsemeye başladı ve "İçeride biri var." dedi.

Trump içerideki personele "Dışarı gel derken" çalışanlar kahkaha atmaya başladı. Tuvalette mahsur kalan personel uzaklaşırken Trump basın mensuplarıyla konuşmaya devam etti.

Trump daha sonra Pensilvanya'ya giderek ekonomik erişilebilirlik, trans bireyler ve "uykulu Joe Biden " gibi en sevdiği konular hakkında bir konuşma yaptı.

