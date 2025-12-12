Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar

Trump'a tuvalet kapısının çarptığı anlar, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

"İÇERİDE BİRİ VAR"

ABD Başkanı kapının kendisine çarpmasıyla önce şaşkına döndü. Personelin tuvalette mahsur kaldığını fark edince gülümsemeye başladı ve "İçeride biri var." dedi.

Trump içerideki personele "Dışarı gel derken" çalışanlar kahkaha atmaya başladı. Tuvalette mahsur kalan personel uzaklaşırken Trump basın mensuplarıyla konuşmaya devam etti.

Trump daha sonra Pensilvanya'ya giderek ekonomik erişilebilirlik, trans bireyler ve "uykulu Joe Biden " gibi en sevdiği konular hakkında bir konuşma yaptı.