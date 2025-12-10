PODCAST CANLI YAYIN

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 13'e çıktı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan 3 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer 5 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Katip Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüş adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabayla çıkardığı belirlenmişti.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda gözaltı sayısı 13'e çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V., Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanırken, diğer 5 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal Demir'e kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarında bulunan yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Bunun üzerine şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın, adli emanette yer alan altın ve gümüşleri tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı tespit edilmişti.

Şüpheli Kemal Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kemal Demir, "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

ANNESİ, BABASI, KARDEŞİ... ALTINLARI ÇALMAYA YARDIM EDEN O KİŞİ...

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. Ayrıca, çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen 1 şüpheli ile altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturmada, olaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.

DEVLET DOLANDIRICILARIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulan "Thodex" isimli şirketin müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı ortaya çıkmıştı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, ekim ayında cezaevinde ölü bulunmuştu.

TOSUNCUK MEHMET AYDIN'A CEZA

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaşın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listedeAdli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaşın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede

