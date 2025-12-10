Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı

Yapılan araştırmada, Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Bunun üzerine şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir gözaltına alınmıştı.

Kasaların boş olduğunun ortaya çıkmasıyla başlatılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarında bulunan yaklaşık 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Çalınan altınlar (DHA)

Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın, adli emanette yer alan altın ve gümüşleri tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı tespit edilmişti.

Şüpheli Kemal Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kemal Demir, "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

ANNESİ, BABASI, KARDEŞİ... ALTINLARI ÇALMAYA YARDIM EDEN O KİŞİ...



Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. Ayrıca, çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen 1 şüpheli ile altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturmada, olaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.