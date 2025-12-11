Haberler

Sarıyer pazarında akılalmaz olay! "Eşofman çaldı" dedi küçük çocuğu iple bağladı

İstanbul’da bir semt pazarında eşofman çalan 14 yaşlarındaki çocuk, ikinci kez pazara gelince esnaf tarafından fark edildi. Esnaf küçük çocuğu iple bağlayıp sorguladı. Eşofmanın yerini söyleyen çocuk en sonunda serbest bırakıldı. Pazarcı o anları kayda aldı. Görüntülerde çocuğun kollarından ve bacaklarından bağlandığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 10:54

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan esnaf Ahmet Saydan, "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" dedi.

Tezgah (DHA) TEZGAHTAN EŞOFMAN ÇALDI Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre kıyafeti tezgahından eşofman çaldı. Çaldığı ürünü ATM'lerin oraya saklayan çocuk ardından pazara geri geldi. İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından fark edildi. Bunun üzerine pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Eşofmanın geri alınmasının ardından çocuk serbest bırakıldı.