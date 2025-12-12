Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 08:56

Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da son yaşanan gelişmeler…

(Kaynak: Atv)

MÜGE ANLI'DA SON YAŞANAN GELİŞMELER

Huriye ve Oğlu Osman'ın Otopsi Sonucu Açıklandı

2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın acı sonu, günler süren arama çalışmalarının ardından ortaya çıkmıştı. Anne ile oğlunun cansız bedenlerine 10 gün sonra ulaşıldı. Müge Anlı, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunu canlı yayında paylaştı. Rapora göre Huriye Helvacı'nın hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdiği, küçük Osman'ın ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Sami Kırkuşu'nun Şüpheli Ölümü: Sevgilisine Adli Kontrol Şartı

Antalya falezlerinde 27 Ekim'de ölü bulunan 44 yaşındaki Sami Kırkuşunun ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Ailesinin şüpheli bulduğu olay nedeniyle yönlendirilen dikkatler, Kırkuşu'nun 20 yıldır yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Sibel Yılmaz üzerinde toplandı. Taksi şoförünün verdiği kritik ihbar üzerine ekipler sabaha karşı operasyon düzenledi. Sibel Yılmaz, kızı, kız kardeşi ve eniştesi gözaltına alındı. Yılmaz, "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 Milyon TL Dolandırıcılık İddiası: Üfürükçü Tuzağı

Programa başvuran Lütfiye Filiz Koyuncu, komşuları Ebru ve Ali Dilbaz çifti ile iş birliği yaptığı iddia edilen bir üfürükçü tarafından tam 3 milyon TL dolandırıldığını ileri sürdü. İddialar üzerine Müge Anlı ekibi, çiftin açıklamalarını ve olayın detaylarını mercek altına aldı.

20 Günlükken Terk Edildi, 39 Yıl Sonra İzini Aradı

1986 yılında Malatya'da doğan Mustafa Mengütemur, 20 günlük bir bebekken annesi tarafından terk edilmişti. Yıllardır süren arayışına çözüm bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Mustafa Bey'in hikâyesi stüdyoyu duygulandırdı. Kısa sürede yapılan araştırmayla annesi Türkan Baysal bulunurken, Baysal'ın oğluyla görüşmek istemediği öğrenildi. Yılların özlemi bir mucizeye dönüşmek üzereyken beklendiği gibi sonuçlanmadı.

Kayıp Babasını Arayan Hatice Şentuna Gözyaşlarına Boğuldu

Programa başvuran bir diğer isim ise Hatice Şentuna oldu. 72 yaşındaki zihinsel engelli babası Vahit Şentuna, 6 gün önce Adana'da kayboldu. Kızının canlı yayında yardım çağrısında bulunduğu anlar izleyenleri duygulandırdı.