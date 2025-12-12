Deri dokusu, kanatlı eti, böbrek, kalp! Bakanlıktan yeni liste: İşte gıdaya hile karıştıran ünlü markalar

|11.12.2025
|FAM VİP DİZAYN SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ
|AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU
|Isıl İşlem Görmüş Kangal Piliç Sucuk
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|31.12.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|AFYON'DAN TANDOĞAN
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|01.07.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|AFYONKARAHİSAR DOĞAŞ
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|10.09.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|ÜNAL SUCUKLARI – NURULLAH ÜNAL
|AFYONKARAHİSAR ÜNAL SUCUKLARI
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|04.05.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|İHSAN DUMANLI ET VE ET ÜRÜNLERİ – İHSAN DUMANLI
|AFYONKARAHİSAR KADIOĞLU SUCUKLARI
|Dana Sucuk
|Kanatlı Eti Tespiti
|STT: 25.05.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|ALİ BAYRAK
|DÜZENLİ AFYON YÖRESEL SUCUK
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı Eti Tespiti
|25.04.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ – ALİ BAYRAK
|ÖZLÜM ET VE ET ÜRÜNLERİ
|Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk
|Kanatlı Eti Tespiti
|25.08.2025
|Merkez
|Afyonkarahisar
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|TOSUN KÖFTE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
|-
|%100 Piliç Eti Olduğu Beyan Edilen Köfte
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|28.02.2025
|Akyurt
|Ankara
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|TOSUN KÖFTE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
|-
|%100 Dana Eti Olduğu Beyan Edilen Köfte
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|ÜT: 28.02.2025
|Akyurt
|Ankara
|Et ve Et Ürünleri
|11.12.2025
|YILMAZ ÇALIŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ – YILMAZ ÇALIŞAN
|YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI
|Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) 722 g
|Kanatlı Eti Tespiti
|17032025
|Nilüfer
|Bursa
|Et ve Et Ürünleri