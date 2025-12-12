Deri dokusu, kanatlı eti, böbrek, kalp! Bakanlıktan yeni liste: İşte gıdaya hile karıştıran ünlü markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralara kadar sızan gıda hilelerini bir kez daha açığa çıkardı! Denetimler sonucu 36 üründe daha taklit ve tağşiş tespit edildi. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan bu firmalar, Bakanlığın yayımladığı yeni listeyle tek tek ifşa edildi. İşte hile yakalanan o markalar ve detayları…