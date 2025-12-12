Kadraj Galeri Kadraj İkon Deri dokusu, kanatlı eti, böbrek, kalp! Bakanlıktan yeni liste: İşte gıdaya hile karıştıran ünlü markalar

Deri dokusu, kanatlı eti, böbrek, kalp! Bakanlıktan yeni liste: İşte gıdaya hile karıştıran ünlü markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını riske atan firmalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen ürünlerle ilgili yeni bir duyuru yayımlayarak birçok markanın daha listeye eklendiğini açıkladı. Laboratuvar incelemelerinde standartlara aykırı içerikler tespit edilen bu ürünler, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşıldı. İşte yapılan analizlerde hile belirlenen ünlü markalar ve ürün listesi...

Giriş Tarihi: 12.12.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:35
Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralara kadar sızan gıda hilelerini bir kez daha açığa çıkardı! Denetimler sonucu 36 üründe daha taklit ve tağşiş tespit edildi. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan bu firmalar, Bakanlığın yayımladığı yeni listeyle tek tek ifşa edildi.

KÖFTE HARCINDA DERİ DOKUSU ÇIKTI

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 36 yeni ürün daha eklendi.

İfşa tablosunda zeytinyağı, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

KAŞIK KAŞIK NİŞASTA YEDİRMİŞLER

Yapılan son testlerde bazı markaların 'yarım yağlı sade yoğurt' ibaresiyle sattığı üründe nişasta olduğu belirlendi.

Zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

ÇİĞ KÖFTEDE DERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi.

Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen o markalar ve ürünleri...

Tarih Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk Parti/Seri No İlçe İl Ürün Grubu
11.12.2025 FAM VİP DİZAYN SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU Isıl İşlem Görmüş Kangal Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 31.12.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AFYON'DAN TANDOĞAN Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 01.07.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AFYONKARAHİSAR DOĞAŞ Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 10.09.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 ÜNAL SUCUKLARI – NURULLAH ÜNAL AFYONKARAHİSAR ÜNAL SUCUKLARI Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 04.05.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 İHSAN DUMANLI ET VE ET ÜRÜNLERİ – İHSAN DUMANLI AFYONKARAHİSAR KADIOĞLU SUCUKLARI Dana Sucuk Kanatlı Eti Tespiti STT: 25.05.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 ALİ BAYRAK DÜZENLİ AFYON YÖRESEL SUCUK Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti Tespiti 25.04.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 BAYRAKOĞLU ET ÜRÜNLERİ – ALİ BAYRAK ÖZLÜM ET VE ET ÜRÜNLERİ Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk Kanatlı Eti Tespiti 25.08.2025 Merkez Afyonkarahisar Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 TOSUN KÖFTE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. - %100 Piliç Eti Olduğu Beyan Edilen Köfte Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti 28.02.2025 Akyurt Ankara Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 TOSUN KÖFTE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. - %100 Dana Eti Olduğu Beyan Edilen Köfte Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti ÜT: 28.02.2025 Akyurt Ankara Et ve Et Ürünleri
11.12.2025 YILMAZ ÇALIŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ – YILMAZ ÇALIŞAN YILMAZ ÇALIŞAN SUCUKLARI Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana) 722 g Kanatlı Eti Tespiti 17032025 Nilüfer Bursa Et ve Et Ürünleri