İstanbul Arnavutköy’de beton mikserini temizlerken çalışır durumdaki aracın içine düşen sürücü Ahmet Çakır yaşamını yitirdi. Otopsi için Adli Tıp’a getirilen Çakır’ın yakınları, firma yetkilisi sandıkları kişiye saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’da feci ölüm! Temizlik yaparken mikserin içerisine düşerek can verdi: Aile yanlış kişiyi darp etti

İstanbul Arnavutköy'de çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşen Ahmet Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemi tamamlanan Çakır'ın yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde firma yetkisi sandıkları kişiye saldırdı.

Arnavutköy'de mikser kazası: Şoför öldü öfkeli yakınlar yanlış kişiye saldırdı

MİKSERİN İÇERİSİNE DÜŞTÜ

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NK 5116 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü Çakar, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserinin içerisine düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceme sürüyor.

FİRMA YETKİLİSİ SANDIKLARI KİŞİYE SALDIRDILAR

Otopsi işlemi tamamlanan Ahmet Çakır'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları beton firması yetkili sandıkları kişiye saldırdı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir grubun firma yetkilisi sandığı kişiyi kovalayıp, darbettiği görülürken daha sonra bir kadının 'O değil' dediği duyuluyor.

