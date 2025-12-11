İstanbul’da feci ölüm! Temizlik yaparken mikserin içerisine düşerek can verdi: Aile yanlış kişiyi darp etti

Saldırı anları (DHA)

FİRMA YETKİLİSİ SANDIKLARI KİŞİYE SALDIRDILAR

Otopsi işlemi tamamlanan Ahmet Çakır'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları beton firması yetkili sandıkları kişiye saldırdı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir grubun firma yetkilisi sandığı kişiyi kovalayıp, darbettiği görülürken daha sonra bir kadının 'O değil' dediği duyuluyor.

