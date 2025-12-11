İstanbul'da feci ölüm! Temizlik yaparken mikserin içerisine düşerek can verdi: Aile yanlış kişiyi darp etti
İstanbul Arnavutköy’de beton mikserini temizlerken çalışır durumdaki aracın içine düşen sürücü Ahmet Çakır yaşamını yitirdi. Otopsi için Adli Tıp’a getirilen Çakır’ın yakınları, firma yetkilisi sandıkları kişiye saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Arnavutköy'de çalışır haldeki beton mikserini temizlerken içine düşen Ahmet Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemi tamamlanan Çakır'ın yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde firma yetkisi sandıkları kişiye saldırdı.
MİKSERİN İÇERİSİNE DÜŞTÜ
Olay, dün saat 22.15 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NK 5116 plakalı beton mikseri sürücüsü Ahmet Çakır, mikserini hortumunu temizlemek için aracı yol kenarına park etti. Sürücü Çakar, temizlik yaptığı sırada çalışır vaziyetteki mikserinin içerisine düştü.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceme sürüyor.