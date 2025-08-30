PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu tekrar Sergen Yalçın’a emanet

Konferans Ligi’nden elenmenin ardından Norveçli hoca Solskjaer ile yolları ayıran Beşiktaş’ta, Başkan Adalı hemen harekete geçti. Adalı'nın evinde yapılan görüşmede, Sergen Yalçın 10 dakika içinde teklifi kabul ederek Kartal'daki göreve geri döndü.

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu yeniden Sergen Yalçın'a emanet edildi. Başkan Serdal Adalı ile tecrübeli teknik adam arasında önceki gece yapılan görüşme kısa sürdü. Adalı'nın evinde gerçekleşen buluşmada, Sergen Yalçın'ın 10 dakika içinde teklifi kabul ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı camiada ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Bu gelişme, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında alınan 1-0'lık Lausanne mağlubiyetinin ardından geldi.

CAMİADA BÜYÜK HEYECAN

İsviçre temsilcisine elenerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta, karşılaşmanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı ile görüşen Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Norveçli teknik adamın kısa süren Beşiktaş kariyeri son buldu. Sergen Yalçın, daha önce 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın başında hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Taraftarların sevgilisi haline gelen Yalçın'ın yeniden göreve getirilmesi, camiada büyük heyecan yarattı... Takımın motivasyonunu kısa sürede yeniden toparlayacak, camiayla duygusal bağı olan bir teknik adamla yola devam edilmesi kararı alındı.

