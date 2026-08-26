Orta Doğu’daki istikrara Türkiye damgası! Suriye’de yeni dönem: ABD’nin liste kararında Ankara'nın rolü öne çıktı
ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasının yankıları sürüyor. Süreçte Türkiye önemli rol oynadı. Ortadoğu'yu kaosa boğmak isteyenler bir mevzi daha kaybetti. Bölgede barış isteyen ülkeler kazandı.
ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasında Türkiye'nin politikaları da etkili oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin bütünlüğü için uluslararası platformlarda ve ikili temaslarda Suriye'ye Esad döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.
Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, ABD başta olmak üzere uluslararası toplum bu yönde adımlar attı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasında Türkiye'nin rolünü "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda yakın çalışmalar yürütüyoruz. Uygulanan yaptırımlar, Suriye'ye bir başlangıç imkânı tanımıyor" ifadeleri ve ilerleyen dönemde "Erdoğan 'yaptırımlar kaldırılmalı' dedi, ben de yaptım" sözleriyle duyurdu.
KAOS İSTEYENLERE DARBE
ABD son olarak 1979'da listeye alınan Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardı. Kararın, Suriye'nin istikrar ve gelişiminin yanında, bölgesel istikrar ve barış açısından önemli olduğu değerlendiriliyor. Kararla, İsrail gibi Orta Doğu'yu kaosa boğmak isteyen güçlerin karşısında, Türkiye gibi bölgede barış ve istikrar isteyen aktörlerin önemli bir başarı elde ettiği kaydediliyor. ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack da "Bu, Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adım" açıklamasında bulundu.
ANKARA MEMNUN: EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ AŞILDI
Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.
Açıklamada "İrade ortaya koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır" denildi.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur'un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı.
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