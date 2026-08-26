ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasında Türkiye'nin politikaları da etkili oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin bütünlüğü için uluslararası platformlarda ve ikili temaslarda Suriye'ye Esad döneminde uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, ABD başta olmak üzere uluslararası toplum bu yönde adımlar attı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırmasında Türkiye'nin rolünü "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda yakın çalışmalar yürütüyoruz. Uygulanan yaptırımlar, Suriye'ye bir başlangıç imkânı tanımıyor" ifadeleri ve ilerleyen dönemde "Erdoğan 'yaptırımlar kaldırılmalı' dedi, ben de yaptım" sözleriyle duyurdu.

KAOS İSTEYENLERE DARBE

ABD son olarak 1979'da listeye alınan Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardı. Kararın, Suriye'nin istikrar ve gelişiminin yanında, bölgesel istikrar ve barış açısından önemli olduğu değerlendiriliyor. Kararla, İsrail gibi Orta Doğu'yu kaosa boğmak isteyen güçlerin karşısında, Türkiye gibi bölgede barış ve istikrar isteyen aktörlerin önemli bir başarı elde ettiği kaydediliyor. ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack da "Bu, Suriye'nin yalnızlıktan ortaklığa ve bir terör kaynağı olmaktan terörle küresel mücadelede kararlı bir ortağa uzanan dikkate değer yolculuğunda atılmış bir diğer kararlı adım" açıklamasında bulundu.