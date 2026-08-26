Kanser ve iki kazayı yendi: Omurgasında platinle yarışan Mustafa Var Mısın Yok Musun stüdyosunda duygusal anlar yaşattı
Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde duygusal ve heyecan dolu anlar yaşandı. Kanserle ve geçirdiği ağır kazalarla mücadelesiyle stüdyodakileri duygulandıran Mustafa Gökhan Demir, geleceğini güvenceye almak için oturduğu yarışma koltuğunda zoru başardı.
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- Mustafa Gökhan Demir, 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında 850 bin TL'lik teklifi kabul ederek kutusunu bankaya sattı.
- Yarışmada para ağacında 25 TL, 5 bin TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL kalmıştı.
- Mustafa'nın kutusunda 500 bin TL, Mete'nin kutusunda ise 25 TL çıktı.
- Mustafa, yarışmaya 34 bin TL ile başlamış ve önceki banka teklifi 440 bin TL idi.
- Mustafa, kazandığı parayla geleceğini güvence altına almak ve oğluna destek olmak istediğini belirtti.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Mustafa Gökhan Demir, 6. turda banka teklifini 850 bin TL'ye yükseltince kritik bir karar verdi.
Yarışmacı olarak stüdyoya gelen Mustafa, çekim öncesinde buradaki atmosferi her gün hayal ettiğini söyledi. Ancak kutusuyla birlikte yarışma alanına oturduğunda hislerinin çok farklı olduğunu belirtti.
"Çok heyecanlı değilim ama sevinçliyim" diyen Mustafa, arkadaşlarından helallik istedi. Yaşadığı sürecin kendisi için unutulmayacak bir tecrübe olduğunu ifade eden yarışmacı, zor günlerinde programın kendisine ilaç gibi geldiğini anlattı.
HAYATINI YENİDEN KURMAK İÇİN YARIŞTI
1 Haziran 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Mustafa, çocukluğundan itibaren mücadele etmeyi annesinden öğrendi. Lise eğitiminin ardından çalışma hayatına atılan yarışmacı, aynı şirkette 30 yıl emek verdi. Satış analistliğinden müdür yardımcılığına kadar yükseldi.
Hayatı boyunca birçok zorlu sınavdan geçen Mustafa, ağır bir trafik kazasının ardından kanserle mücadele etti. Kendi anlatımına göre hastalığı geç teşhis edildi. Uzun süren kemoterapi tedavisi sırasında kalın bağırsağında 16 santimetrelik yırtık meydana geldi. Bu nedenle iki ayrı ameliyat geçiren Mustafa, yaşadığı acının kanser tedavisinden bile daha ağır olduğunu söyledi.Kanser ve ameliyat süreçlerini anlatan Mustafa stüdyoyu hüzne boğdu
Tam hayatını yeniden kurmaya çalışırken 2024 yılında bir kaza daha geçiren Mustafa'nın omurgasına platinler takıldı. Sağlık sorunları nedeniyle emekli olmak zorunda kalan yarışmacı, şimdi kazandığı parayla hem geleceğini güvence altına almak hem de oğluna destek olmak istediğini dile getirdi. En büyük desteği ise her zaman eşi oldu.
STÜDYODA GÜLDÜREN HİJYEN DETAYLARI
Mustafa'nın hayat hikâyesi stüdyoda duygusal anlara neden olurken, hijyen konusundaki hassasiyetleri de eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmacı Murat, Mustafa'nın bütün kirliliği ve pasaklılığı stüdyoya taşıdığını söyleyerek bir peçete üzerinden espri yaptı.
Temas etmekten ve yere düşen eşyaları almaktan hoşlanmadığını belirten Mustafa, yere düşen bir şey için "Yere düşen yerindir" dediğini anlattı. Telefonunun bir AVM'de yere düşmesinin ardından yaşadıklarını da paylaşan yarışmacı, telefonu yerden aldıktan sonra sabunlu suyla temizlediğini ve cihazın bozulduğunu söyledi.
"Pandemi benim doğal yaşam ortamım oldu" diyen Mustafa, salgından önce de bu şekilde yaşadığını ifade etti. Kirli bir şey tuttuğunda eldiven kullandığını anlatan yarışmacı, sürekli el yıkamanın ellerinde egzamaya yol açtığını da söyledi.
Esra Erol, Mustafa'nın temas sevmemesine rağmen stüdyoda geldiği günden beri hiç olmadığı kadar öpüldüğünü söyleyerek bu durumun onun için bir imtihan olduğunu belirtti. Murat ise esprileriyle Mustafa'yı yeniden öpmeye çalışınca stüdyoda kahkahalar yükseldi.
850 BİN TL'LİK KARAR
Mustafa'nın hedefi başlangıçta 5 milyon TL'ydi. Ancak 2 milyon TL'nin de kendisi için yeterli olacağını söyledi. 34 bin TL ile başladığı yarışmada önce 440 bin TL'lik teklifi gören Mustafa, 6. turda banka teklifinin 850 bin TL'ye yükselmesiyle büyük bir kararın eşiğine geldi.
Murat, Mustafa'nın sağlık durumunu ve yaşadığı zorlukları bildiğini söyleyerek fazla riske girmemesi gerektiğini belirtti. Ecem de para ağacında çok sayıda maaş bulunduğunu söyleyerek teklifi kabul etmesini istedi. Mete ise kendi yaşlarındaki insanların böyle bir parayı kazanmasının kolay olmadığını ifade etti.
Çalışma hayatı boyunca rakamlarla uğraştığını söyleyen Mustafa, 850 bin TL'nin çok iyi bir para olduğunu belirtti. Kendi hesabına göre bu miktarın yaklaşık iki, iki buçuk yıllık emekli ya da asgari ücret gelirine denk geldiğini söyledi.
Arkadaşlarının tavsiyelerini dinleyen Mustafa, Esra Erol'un "Bu teklife var mısın, yok musun?" sorusuna "Varım" yanıtını verdi. Stüdyoda alkışlar yükselirken Mustafa, kutusunu 850 bin TL karşılığında bankaya sattı.
Kararın ardından kutusunu açan Mustafa, içinde 25 TL olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak geri sayımın sonunda kutudan 500 bin TL çıktı. 25 TL ise Mete'nin kutusundaydı.
Böylece Mustafa, devam etseydi kazanabileceği 500 bin TL'nin üzerinde bir ödülle yarışmadan ayrıldı. Esra Erol ve yarışmacılar, Mustafa'yı sevgi ve alkışlarla uğurlarken "Sizi seviyoruz, dualarımız sizinle" sözleriyle destek verdi.
Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)
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