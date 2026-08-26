Uydu değişimi kaosu için yol haritası: Sinyal yok hatası için ne yapmalı?

Ekranlarda 'sinyal yok' yazısı, karışan kanallar ya da sessiz kalan yayınlar... Sorunun perde arkasında, yıllardır sessizce hizmet veren bir uydunun emekliye ayrılması yatıyor. Ama iş, milyonlarca kullanıcı için bir gecede kaosa dönüştü.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uygulanacak üç adım, kullanıcıların büyük çoğunluğu için sorunu çözüyor. Ne yeni bir çanak anten kurmak, ne yön değiştirmek, ne de yeni bir kutu/alıcı satın almak gerekiyor. Çünkü yayınların taşındığı yeni uydular, eskisiyle aynı konumda. Yani antenin yönü değişmedi, sadece hangi frekansın dinleneceği değişti.

ATV ve A Haber'in yeni frekansları

İşin can alıcı noktası şu: Bu sorunun çoğu, ne çanak antenin arızalanmasıyla ne de televizyonun bozulmasıyla ilgili. Yani genellikle teknisyen çağırmaya, yeni çanak anten ya da yeni kutu almaya gerek yok. Kaybolan şey donanım değil, sadece cihazın hafızasındaki kanal listesi.