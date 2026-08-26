Uydu değişimi kaosu için yol haritası: Sinyal yok hatası için ne yapmalı?
Gece yarısı yapılan uydu aktarımı sonrası televizyonlarda yaşanan 'sinyal yok' kaosunun çözümü sanılandan çok daha kolay. Çanak antenin yönünü değiştirmeden ve yeni bir kutu almadan, sadece kumandadan yapacağınız 2 dakikalık şebeke taramasıyla yayını geri getirin.
Ekranlarda 'sinyal yok' yazısı, karışan kanallar ya da sessiz kalan yayınlar... Sorunun perde arkasında, yıllardır sessizce hizmet veren bir uydunun emekliye ayrılması yatıyor. Ama iş, milyonlarca kullanıcı için bir gecede kaosa dönüştü.
TÜKETİCİ NE YAPMALI?
Uygulanacak üç adım, kullanıcıların büyük çoğunluğu için sorunu çözüyor. Ne yeni bir çanak anten kurmak, ne yön değiştirmek, ne de yeni bir kutu/alıcı satın almak gerekiyor. Çünkü yayınların taşındığı yeni uydular, eskisiyle aynı konumda. Yani antenin yönü değişmedi, sadece hangi frekansın dinleneceği değişti.ATV ve A Haber'in yeni frekansları
İşin can alıcı noktası şu: Bu sorunun çoğu, ne çanak antenin arızalanmasıyla ne de televizyonun bozulmasıyla ilgili. Yani genellikle teknisyen çağırmaya, yeni çanak anten ya da yeni kutu almaya gerek yok. Kaybolan şey donanım değil, sadece cihazın hafızasındaki kanal listesi.
En basit ve neredeyse her markada işe yarayan çözüm üç adımdan ibaret:
ÜÇ ADIMDA ÇÖZÜM
- Önce cihazı kapatıp açın. Çoğu yeni nesil televizyon ve uydu alıcısı, güncel kanal bilgisini otomatik arka planda indirir. Bazen tek yapılması gereken cihazı bir kez kapatıp yeniden açmaktır.
- Otomatik güncellemeyi elle tetikleyin. Bu olmazsa, kumandadan Menü veya Ayarlar bölümüne girip "kanal güncelleme" ya da "otomatik güncelleme" seçeneğini bulup çalıştırmak yeterli oluyor. Bu adım hemen hemen her markada birkaç dakika sürüyor ve ücretsiz.
- O da olmazsa, "yeniden kanal arama" yapın. Menüden Kurulum veya Kanal Ayarları bölümüne girilip yeni bir tarama başlatılır. Bu işlem sırasında "ağ araması" ya da "şebeke arama" seçeneğinin açık olmasına dikkat etmek, taramanın güncel kanalları bulmasını kolaylaştırıyor. Tarama birkaç dakika sürer ve tamamen kendi kendine, hiçbir ek malzeme gerektirmeden yapılabilir.
SORUN DEVAM EDİYORSA
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, sorun muhtemelen cihazın üretici yazılımından kaynaklanıyor demektir. Özellikle bazı Samsung modellerinde bu durum yaşanmaya devam ediyor.
Bu noktada tüketiciye önerilen, cihazı değiştirmek ya da ücretli servis çağırmak değil, üreticinin resmî destek sayfasından güncel yazılım güncellemesinin çıkıp çıkmadığını takip etmek. Sorun donanımsal değil yazılımsal olduğu için, beklenen çözüm de yine ücretsiz bir güncelleme olacak.Samsung TV'lerde "0 kanal bulundu" sorunu çözüldü mü
Türkiye'de milyonlarca hane, geçtiğimiz hafta televizyonunu açtığında beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Televizyonlarda kanallar bulunamadı, ekranlar karardı ve kaos uyanık servislerin işine yaradı.
Binlerce liraya gereksiz kutular satıldı ve tüketiciler kararan ekranların faturasını cepleri yanarak ödedi. Türkiye'nin televizyon ve radyo yayınlarını taşıyan Türksat 3A uydusu, teknik ömrünü tamamladı.
Bunun üzerine tüm yayınlar, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece, daha yeni ve kapasiteli uydulara aktarıldı. Kararın kendisi, aslında dünyada her uydu ve yayın operatörünün er ya da geç yapması gereken sıradan bir bakım işiydi.
Sorun, bu geçişin nasıl duyurulduğu ve nasıl uygulandığındaydı. Üstelik milyonlarca kişi bugün bile geçici çözümlerle yayınları izliyor.
GEÇİŞİN ÖNE ÇIKANLARI
- Türksat 3A uydusu teknik ömrünü tamamladı.
- Yayınlar, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni ve kapasiteli uydulara aktarıldı.
- Milyonlarca kişi geçici çözümlerle yayınları izliyor.
ÇAĞRILAR 10 KATINA ÇIKTI
Geçiş tek bir gecede, adeta bir düğmeye basar gibi gerçekleştirildi. Eski frekanslar aniden kapatıldı. Bazı televizyon ve uydu alıcıları bu değişimi otomatik olarak algılayıp kendini güncelledi.
Ancak büyük bir kesim için ekran bir anda karardı. Üstelik aynı dönemde, eski çözünürlükteki (SD) yayınlar da kademeli olarak kapatılmaya başlandı. Bu da özellikle eski nesil alıcı kullanan haneleri ayrıca vurdu.
Geçişin yaşandığı ilk gün, kullanıcıların büyük bölümü ne olduğunu anlayamadı. Çanak antenin bozulduğunu düşünenler teknisyen çağırdı, bazıları yeni ekipman almaya yöneldi.
Uydu yayıncısı firmaların çağrı merkezlerine gelen aramalar bir günde on kata yakın arttı. Sorun bazı televizyon markalarında daha da inatçı çıktı.
Özellikle bir üreticinin cihazlarında, kanal taraması tamamlansa da ekrana "0 kanal bulundu" uyarısı düşmeye devam etti. Ayarlar doğru, sinyal tamdı ama televizyonun yazılımı yeni sistemi bir türlü tanımıyordu.
Panik yapmadan önce sorunun büyük ihtimalle televizyonun kendi ayarlarında gizli olduğunu bilmek gerekiyor.
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