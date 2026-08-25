Terör örgütü YPG kendini feshetti
Terör örgütü SDG/YPG, kendini feshettiğini duyurdu. Örgütün bu kararı, Suriye’deki terör yapılanmasına karşı sürdürülen mücadele açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşı Mazlum Abdi de geçtiğimiz günlerde örgütün askerî, güvenlik ve idari organlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Askerî, güvenlik ve idari kurumlarımızın ulusal devlet kurumlarına entegrasyon aşaması tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Abdi, sürecin bu yılın başlarında Şam yönetimi ile varılan ve SDG yapılarının devlet otoritesine entegrasyonunun yolunu açan anlaşma kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Abdi, "Bundan böyle yeni bir aşamaya başlıyoruz ve halkımızın meşru haklarını anayasada tesis etme mücadelemiz devam edecek" demişti.
YPG FESHEDİLDİ
AP'de yer alan habere göre bu gelişme sonrası terör örgütü SDG/YPG, kendini feshettiğini duyurdu.
Suriye'deki iç savaş sırasında SDG, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunun büyük bir bölümünü kontrol ederek kendi askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını kurmuştu.
OCAK AYINDA ANLAŞMAYA VARMIŞTI
Abdi'nin açıklaması, Şam yönetimi ile ve SDG arasında Suriye'nin kuzeydoğusunun geleceği konusunda aylarca süren müzakereler ve uygulama çabalarının ardından geldi.
İki taraf, entegrasyon konusunda Ocak ayında anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında Suriye güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırılmıştı.