Terör örgütü YPG kendini feshetti

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Askerî, güvenlik ve idari kurumlarımızın ulusal devlet kurumlarına entegrasyon aşaması tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Abdi, sürecin bu yılın başlarında Şam yönetimi ile varılan ve SDG yapılarının devlet otoritesine entegrasyonunun yolunu açan anlaşma kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Abdi, "Bundan böyle yeni bir aşamaya başlıyoruz ve halkımızın meşru haklarını anayasada tesis etme mücadelemiz devam edecek" demişti.

YPG FESHEDİLDİ

AP'de yer alan habere göre bu gelişme sonrası terör örgütü SDG/YPG, kendini feshettiğini duyurdu.

Suriye'deki iç savaş sırasında SDG, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunun büyük bir bölümünü kontrol ederek kendi askeri, güvenlik ve sivil kurumlarını kurmuştu.