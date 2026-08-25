Ertan Yıldız mahkemede “ekosistemi” anlattı! İmamoğlu davasında kritik ifade: İhalede yüzde 10, metroda yüzde 7 komisyon istendi

Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ertan Yıldız, mahkemede örgütün belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, Boğaziçi İmar, metro ve araç ihaleleri ile Cebeci hafriyat sahası üzerinden işleyen para ve komisyon sistemini anlattı. Önceki etkin pişmanlık ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu söyleyen Yıldız; Medya A.Ş.'deki "kapalı devre" yapıyı, Bebek Otel'deki yüzde 10 pazarlığını, Boğaziçi'ndeki gayriresmî yapılanmayı ve "adrese teslim" şartnameleri tek tek açıkladı. En çarpıcı bölüm ise Doğuş Holding'den istenen 10 milyon dolara ilişkin oldu. Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun ödemenin bir kısmının seçim öncesinde nakit alınmasını istediği konuşmaya bizzat şahit olduğunu söyledi. ERTAN YILDIZ MAHKEMEDE İMAMOĞLU SİSTEMİNİ ANLATTI Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ertan Yıldız, bugün görülen duruşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahkeme başkanının, 6 Mayıs, 20 Mayıs, 17 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Ağustos 2025 tarihlerinde etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri hatırlatması üzerine Yıldız, önceki beyanlarını bir kez daha doğruladı. "Tamamıyla doğrudur Sayın Başkan. Belki yanlış hatırladığım çok ufak şeyler olabilir ama doğrudur, arkasındayım" diyen Yıldız, savcının soruları üzerine sistemin nasıl işlediğini ayrıntılarıyla mahkeme huzurunda anlattı.

MEDYA A.Ş.'DE "KAPALI DEVRE" SİSTEM: İMAMOĞLU, KELEŞ, ONGUN VE TAŞKIN Yıldız'ın mahkemede anlattığı ilk yapılardan biri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. oldu. Murat Ongun'un organizasyon şemasında Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ile doğrudan bağlantılı olduğunu anlatan Yıldız, Medya A.Ş.'deki karar mekanizmasını "kapalı devre sistem" olarak tanımladı. Yıldız, yapıyı anlatırken, Medya A.Ş.'ye ilişkin toplantıların Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın tarafından yapıldığını; ihaleler ile reklam mecralarının bu toplantılarda konuşulduğunu söyledi. Daha sonra Fatih Keleş'in bu toplantılardan çekildiğini aktaran Yıldız, Keleş'in kendisine Murat Ongun'u kastederek, "Murat aslında bu işleri çok bilmiyor ama ne yapayım, başkan böyle istiyor. Ben artık Medya A.Ş. ile ilgilenmiyorum" dediğini de mahkeme tutanağına geçirdi. BELEDİYEDE RESMÎ GÖREVİ YOKTU AMA SİSTEMİN İÇİNDEYDİ Savcının, Fatih Keleş'in bu süreçlerde resmî bir sıfatı bulunup bulunmadığını sorması üzerine Yıldız net konuştu: "Hayır, yoktu. Fatih Keleş sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanıdır. Onun dışında belediyede hiçbir resmî sıfatı yoktur." Yıldız, Emrah Bağdatlı'nın da belediyede herhangi bir resmî görevi bulunmadığını ancak Murat Ongun'un yanında sürekli görüldüğünü anlattı. Bağdatlı'nın aynı zamanda belediyeyle iş yapan bir firmanın sahibi olduğunu bildiğini kaydeden Yıldız, iş yapan bir firma temsilcisinin sürekli Murat Ongun'un yanında bulunmasını o dönemde de garipsediğini söyledi.