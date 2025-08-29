Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grubu belli oldu: Liverpool ve Manchester City zorlu rakipler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu lig kurası Monaco'da çekildi. Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesiyle bu organizasyondaki tek takımımız olarak kalan Galatasaray zorlu bir kura çekti. Sarı-Kırmızılılar ilk torbadan çektiği iki İngiliz devinden Liverpool'la Rams Park'ta, Manchester City ile deplasmanda oynayacak. 2. torbadan gelen Atletico Madrid, İstanbul'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt ile de Almanya'da mücadele edeceğiz.

Cimbom ayrıca Bodo Glimt ve Union SG ile taraftarı önünde, Ajax ve Monaco ile de deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray oynanacak bu 8 maçın ardından ilk 8'de yer alırsa direkt son 16 turuna kalacak. İlk 24'te yer alması durumunda ise play-off'a yükselecek. 25 ile 36. sıra arasındaki takımlar ise elenecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele 16 Eylül'de start alacak. Galatasaray ve diğer takımların fikstürü ise bugün belli olacak.

İŞTE RAKİPLER

Liverpool (E) Man. City (D) A.Madrid (E) Frankfurt (D) Bodo Glimt (E) Ajax (D) Union SG (E) Monaco (D)