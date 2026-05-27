CHP’de her türlü kriz! Özgür Özel'e o iddia soruldu: Yeni bir parti kurma gibi bir durumuz yok

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP 'nin 38. Olağan Kurultayı ve sonrasındaki kongreleri "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal ederek yok hükmünde saydı. Mahkeme, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetiminin göreve iade edilmesine karar verdi.

"KİMSENİN İSTİFA ETMESİNİ İSTEMEM" Altınok tartışmaların odağındaki Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı hatırlattı. Tabandan ve belediye başkanlarından gelen istifa eğilimlerini derinleştiği süreçte Özel şu ifadeleri kullandı:

Milletvekillerinin ve belediyelerin çoğunluğunun "Özel-İmamoğlu kliği" olarak adlandırılan yapıyı desteklediğini belirten Melih Altınok, vekiller üzerinde yoğun bir mahalle baskısı olduğunu ifade etti. Altınok, Özel'in arkasındaki milletvekili desteğinin tek başına tüm imkânları elinde bulunduran örgüte karşı muhalefet yapmaya yetmeyeceğini vurgulayarak şu analizi yaptı:

Sabah Yazarı Melih Altınok, köşesinde CHP'deki bu iki başlılığın nereye varacağını sorgulayarak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi. CHP Genel Merkezi içinde bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

YENİ PARTİ İDDİALARI: "EKİM PARTİSİ Mİ, CUMHURİYET PARTİSİ Mİ?"

Genel Merkez cephesinin bu fiili durumun kaçınılmaz bir bölünmeyle sonuçlanacağını öngördüğünü ve hazırlıklarını bu yönde yaptığını belirten Sabah Yazarı Altınok, kulislerde dönen yeni parti iddialarını da paylaştı.

Siyasi kulislerde "Ekim Partisi" isminin adres gösterildiğini ancak bu ismin "Ekrem İmamoğlu" adının ve soyadının bir kısaltması olduğu yönünde geyikler döndüğünü belirten Altınok, bir diğer alternatif olarak "Cumhuriyet Partisi" adının telaffuz edildiğini aktardı.

Altınok, "Piyasada pek çok alternatif var. Ortalık bir seçim patlarsa köşeyi döneriz, kilitlenen sisteme maymuncuk oluruz diye kurulmuş partilerden geçilmiyor. Mesela "Cumhuriyet Partisi" adını telaffuz edenler var. İnternet sitelerine girdim baktım. Tam bir fiyat performans tercihi gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.