Adalet hamlesi: Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırı yeniden incelemeye alındı
Türk futbol tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan ve aradan geçen zamana rağmen faili meçhul kalan Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyası, adaletin tecellisi için raftan indirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla harekete geçen Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi, 4 Nisan 2015’te Trabzon’da yaşanan ve büyük bir facianın eşiğinden dönülen olaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı aldı. Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr adeta milat olacak o tarihi sevk yazısına ulaştı.
4 NİSAN 2015'TEKİ SALDIRI
4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile oynanan ve 5-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan sarı-lacivertli kafile, Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı silahla hedef alındı. Saldırıda takım otobüsünün camları kırılırken, şoför Ufuk Kıran yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olay sonrası kafile zırhlı araçlarla havalimanına ulaştırılırken, faillerin tespit edilememesi Türk futbolunda derin yaralar açan faili meçhul bir saldırı olarak tarihe geçti.
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen olayın aydınlatılamamasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir.
Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı dün itibarı ile alındı.
"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."
Alınan "kanun yararına bozma" kararıyla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararı hukuki yönden yeniden değerlendirilecek ve 11 yıl önce düzenlenen silahlı saldırının arkasındaki karanlık noktalar ile olası ihmaller yeniden mercek altına alınacak.
BOZMA KARARI TAKVİM'DE
Takvim.com.tr, Türk spor tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan ve aradan geçen 11 yıla rağmen aydınlatılamayan soruşturmada adeta milat olacak o sevk yazısına ulaştı.
Sevk yazısında yer alan en dikkat çekici hukuki tespit, soruşturmanın yetkisiz savcılık tarafından kapatılmış olması. Yazıda, "birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna bakma yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu vurgulandı.
Kanun gereği, Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezleke hazırlayarak dosyayı Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesinin ardından, soruşturmanın tamamen Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi. Sorumluluğun Trabzon'da olmasına rağmen, dosyanın yetkisizlik kararıyla Sürmene'ye geri gönderilmesi ve takipsizlik kararının da Sürmene Başsavcılığı tarafından verilmesi usule aykırı bulundu. Sevk yazısında bu durum şu şekilde ifade edildi:
"Soruşturmanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması gerektiği nazara alındığında, Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 04.08.2020 tarihli ve 2016/493 soruşturma sayılı ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın bu yönden kabulüne karar verilmemesinde... isabet görülmemiştir."
"MEVCUT DELİLLER KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN YETERLİ"
Yargıtay'a gönderilen yazının ikinci ve en can alıcı maddesinde ise, dosyadaki delillerin şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında dava açılması için fazlasıyla yeterli olduğu, takipsizlik kararı verilerek bu delillerin mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesinin önüne geçildiği açıkça belirtildi:
"Şüpheliler haklarındaki soruşturmanın Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması gerektiği göz ardı edilmiş ise de, mevcut delillerin de şüpheliler Emre Altuntaş ve Nihat Saka haklarında kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu ve bu delillerin mahkememesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmemiştir."
SEVK YAZISINDA YER ALAN DELİLLER: HTS KAYITLARI, SİLAHLAR VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Sevk yazısında, şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka'yı doğrudan olayla ilişkilendiren ve mahkeme huzurunda yargılanmalarını gerektiren somut bulgular ise şu şekilde sıralandı:
HTS VE SİNYAL TAKİBİ
HTS kayıtlarına göre, şüpheli Emre Altıntaş'ın cep telefonunun, katliam girişimine uğrayan Fenerbahçe takım otobüsü ile benzer noktalarda sinyal verdiği tespit edildi. Olay sırasında Emre'nin yanında bulunan Kenan Altuntaş'ın ifadesinde, "Emre'nin olay günü sürekli telefonla bir yerlere mesaj yazdığını, mesajları kız arkadaşına yazdığını düşündüğünü" beyan ettiği dosyaya girdi. Ayrıca diğer şüpheli Nihat Saka'nın da olay saati ve hemen sonrasında telefon trafiğinin olağanüstü şekilde yoğunlaştığı belirlendi.
İTİRAF GİBİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Şüpheli Emre Altıntaş'ın olay günü Facebook hesabı üzerinden, "Hak etmemişti şoför aslında olması gereken olmadı günahı olmayan cezayı çekti. Fenerbahçe otobüsüne ateş açıldı, sürmene girişinde yol trafiğe kapalı. Abim cana zarar gelmeseydude başka onlara ne yapılırsa gözümü kırpmam şoföre acıdım." şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımları kendisinin yaptığını ifadesinde kabul ettiği aktarıldı.
GÖRGÜ TANIĞI VE ŞÜPHELİ ARAÇ
Olay yerine en yakın evde ikamet eden tanık Eray Başar, olaydan önce bölgede sık sık siyah renkli, modifiye bir Seat Leon marka aracın park ettiğini, olay anında da aynı aracı orada gördüğünü söyledi. Yapılan araştırmada bu aracın şüpheli Emre Altıntaş'a ait olduğu (Nihat Saka adına kayıtlı) belirlendi.
TÜFEK DETAYI VE KOLUNDAKİ İZLER
Olay yerinin 200 metre yakınında ele geçirilen av tüfeğinin, yiv-set olmaması sebebiyle kriminal laboratuvarda eşleştirilemediği ancak şüpheli Nihat Saka'nın sosyal medyadaki avcılık fotoğraflarında kullandığı tüfekle birebir uyuştuğu, buna rağmen geçmiş soruşturmada bu benzerliğin değerlendirilmediği vurgulandı. Ayrıca gözaltına alındığında Nihat Saka'nın sol kolundaki sıyrık ve izlerin kolluk kuvvetlerince sorulduğu, şüphelinin "bağ bahçe işi" diyerek geçiştirdiği ancak hastane raporunda bu izlere hiç değinilmediği kayıtlara geçti.
DOSYA YARGITAY'DA: KARAR BOZULACAK, DAVA AÇILACAK
Adalet Bakanlığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin takipsizliğe yapılan itirazı reddeden kararının kanun yararına bozulmasını resmen talep etti.
Yargıtay'ın bu bozma istemini kabul etmesiyle birlikte, 11 yıllık karanlık dosya yeniden açılacak ve şüpheliler "birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.