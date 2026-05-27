Adalet hamlesi: Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırı yeniden incelemeye alındı

Adalet Bakanlığı, dosya için "kanun yararına bozma" kararı aldı ve yeniden inceleme başlattı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucunda "kanun yararına bozma" kararı alınırken; Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz." diyerek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Türk futbol tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 2015 yılındaki Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyası, yeniden açıldı.

4 NİSAN 2015'TEKİ SALDIRI 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile oynanan ve 5-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan sarı-lacivertli kafile, Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı silahla hedef alındı. Saldırıda takım otobüsünün camları kırılırken, şoför Ufuk Kıran yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olay sonrası kafile zırhlı araçlarla havalimanına ulaştırılırken, faillerin tespit edilememesi Türk futbolunda derin yaralar açan faili meçhul bir saldırı olarak tarihe geçti.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aradan geçen zamana rağmen olayın aydınlatılamamasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir.

Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı dün itibarı ile alındı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

Alınan "kanun yararına bozma" kararıyla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararı hukuki yönden yeniden değerlendirilecek ve 11 yıl önce düzenlenen silahlı saldırının arkasındaki karanlık noktalar ile olası ihmaller yeniden mercek altına alınacak.