İslam dünyası Kurban Bayramı’nı kutluyor! Bosna Hersek’ten Endonezya’ya Gazze'den Tanzanya’ya bayram sabahı…

Bosna Hersek'ten Endonezya'ya, İsveç'ten Tanzanya'ya İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldi. Gazze'de ise Filistinliler iki yıldan uzun süre devam eden İsrail bombardımanından arda kalan enkazların arasında bayram namazı kıldı.

İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerindeki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de bayram namazı, şehirdeki diğer camilerin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla kılındı.

Türk Kızılay, namazın ardından halka geleneksel Türk misafirperverliğinin nişanesi olarak lokum ve kolonya ikram etti.

Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak akrabalarını ve yakınlarının şehir mezarlıklarındaki kabirlerini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.

Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.

Arnavutluk'ta bu bayram merkezi program, başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Binlerce Müslüman'ın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bulgaristan genelinde de sabah saatlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla camiler dolup taştı.

Başkent Sofya'daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip, halk arasında "Banya Başı" adıyla bilinen caminin yetersiz kalması nedeniyle cemaatin büyük bölümü bayram namazını cami önündeki kaldırımlarda kıldı.

GAZZE'DE ENKAZLAR ARASINDA BAYRAM NAMAZI

Gazze'de abluka altındaki Filistinliler, iki yıldan uzun süre devam eden İsrail bombardımanından arda kalan enkazlar arasında bayram namazı kıldı.

AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca'nın yanı sıra şehrin dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı.

Bayram namazı için Sultanahmet ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camilere geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.
Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

ARAFAT'TA ARİFE

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke'ye giden Müslümanlar arife günü Arafat Dağı'nda dua etti.

HALEP, ŞAM, RAKKA: ÖZGÜR SURİYE'DE BİR BAYRAM DAHA

Suriye'de Kurban Bayramı namazı, ülke genelinde camilerde ve açık alanlarda yoğun katılımla eda edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bayram namazını Halep'teki Abdullah bin Abbas Camii'nde halkla birlikte kıldı.

Cumhurbaşkanı Şara, göreve gelmesinin ardından bayram namazını ilk kez Şam dışında bir kentte eda etti.

Ülke genelinde halk, sabahın erken saatlerinden itibaren cami ve açık alanlarda toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.

Namazın ardından okunan hutbelerde birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, Suriye halkının yaşadığı zorlu süreçlerin ardından dayanışma içinde yeni bir başlangıç vurgusu yapıldı.

Suriyeliler, namaz sonrası mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Öte yandan Rakka'da ise yüzlerce kişi bayram namazı için belediye stadında toplandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren stadyuma gelen aileler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kent sakinleri, Rakka'nın terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından Kurban Bayramı'nı daha güvenli ve sakin bir ortamda karşılamanın huzurunu yaşadı.

Uzun yıllar çatışma, yıkım ve zorunlu göçlerle anılan kentte, bayram namazına yoğun katılım dikkati çekti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar bir araya geldi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Depok şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelen Müslümanlar, Dian Al-Mahri Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Tanzanya'nın Tanga kentinde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Tanga şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Namazın ardından bayram hutbesi okundu, dua edildi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekibi de kıldıkları bayram namazının ardından halkla bayramlaştı.

Vakıf gönüllüleri, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden bağışlanan kurbanlıkları bayram süresince kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Şeyha Moza Al Suwaidi Camisi'nde kıldı.

