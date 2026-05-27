İslam dünyası Kurban Bayramı’nı kutluyor

Türk Kızılay, namazın ardından halka geleneksel Türk misafirperverliğinin nişanesi olarak lokum ve kolonya ikram etti.
Vatandaşlar, namazın ardından bayram geleneği olarak akrabalarını ve yakınlarının şehir mezarlıklarındaki kabirlerini ziyaret etti.
Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi.
Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi.
Arnavutluk'ta bu bayram merkezi program, başkent Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda gerçekleştirildi.
Binlerce Müslüman'ın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Bulgaristan genelinde de sabah saatlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla camiler dolup taştı.
Başkent Sofya'daki Müslümanlar, ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah Efendi Camisi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip, halk arasında "Banya Başı" adıyla bilinen caminin yetersiz kalması nedeniyle cemaatin büyük bölümü bayram namazını cami önündeki kaldırımlarda kıldı.