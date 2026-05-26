Cips paketinden zehir ham maddesi çıktı | 206 kilo üretilecekti | Narkotik köpeği Yaşa yakaladı
Zehir tacirleri akılalmaz yöntemlere başvurmaya devam ederken emniyet güçleri başarılı operasyona imza attı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta narkotik köpeği “Yaşa” desteğiyle yapılan detaylı aramalarda, market poşetindeki cips paketlerine saklanmış 2 kilo 64 gram sentetik kannabinoid ham maddesi saptandı. Ele geçirilen maddenin işlenmesi halinde tam 206 kilogram uyuşturucu elde edilebileceği öğrenildi. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hızlı Özet Göster
- Balıkesir'de polis ekipleri, cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.
- Narkotik dedektör köpeği 'Yaşa', market poşetindeki gizli uyuşturucuyu buldu.
- Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 206 kilogram bonzai üretilebileceği tespit edildi.
- Şüpheli şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
- Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Balıkesir sokaklarında uyuşturucu trafiğini kesmek için teyakkuza geçen polis ekipleri, sıradan görünen bir otomobilin içinde çocukların dünyasına ait cips paketlerine gizlenmiş büyük tehlikeyi ortaya çıkardı.
CİPS PAKETİNDEKİ ZEHİRİ EĞİTİMLİ KÖPEK BULDU
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında şüpheli hareketler sergileyen bir otomobili takibe alarak durdurdu.
Araçta yapılan ilk incelemelerin ardından narkotik dedektör köpeği "Yaşa" aramalara dahil edildi.
Hassas burunlu köpeğin araç içindeki bir market poşetine tepki vermesi üzerine ekipler poşeti incelemeye aldı.
Atıştırmalık gıdaların yer aldığı poşetteki cips paketlerinin içine hince gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
206 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİM KAPASİTESİ
Narkotik uzmanlarınca yapılan değerlendirmelerde, ele geçirilen ham maddenin son derece tehlikeli olduğu belirlendi.
Söz konusu 2 kilo 64 gramlık kimyasalın işlenmesi durumunda yaklaşık 206 kilogram sentetik kannabinoid, halk arasındaki adıyla bonzai elde edilebileceği saptandı.
ZEHİR TACİRİNE TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında araçta bulunan şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.