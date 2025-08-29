PODCAST CANLI YAYIN
A Milli Erkek Basketbol Takımı Çekya karşısında galibiyet peşinde

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda ikinci maçını bugün saat 14.45’te Çekya ile oynayacak olan 12 Dev Adam, şampiyonaya Letonya galibiyetiyle başladı. Shane Larkin, "Birlikte savaştığımız sürece madalya kazanma şansımız çok yüksek." dedi. Maç TRT Spor’dan yayınlanacak.

29 Ağustos 2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün 14.45'te Çekya ile karşı karşıya gelecek. Maç TRT Spor'dan ekrana gelecek... 12 Dev Adam, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu. A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.

MADALYA KAZANIRIZ

Şampiyonaya kazanarak başladıkları için çok iyi hissettiğini dile getiren Shane Larkin "Birlikte kaldığımız ve her maç savaştığımız sürece madalya kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

