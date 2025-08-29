A Milli Erkek Basketbol Takımı Çekya karşısında galibiyet peşinde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün 14.45'te Çekya ile karşı karşıya gelecek. Maç TRT Spor'dan ekrana gelecek... 12 Dev Adam, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu. A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.

MADALYA KAZANIRIZ

Şampiyonaya kazanarak başladıkları için çok iyi hissettiğini dile getiren Shane Larkin "Birlikte kaldığımız ve her maç savaştığımız sürece madalya kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.