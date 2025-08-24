Kartal Faes’e kancayı taktı

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin stoperi Wout Faes'i gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Belçikalı futbolcu için resmi temaslara başladı. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki savunmacı için Leicester City'ye 3+1 yıllık bir teklif sundu. 30 Haziran 2027'ye kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Faes'in piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Faes, geçtiğimiz sezon Leicester formasıyla Premier Lig'de 34 karşılaşmaya çıkarak büyük istikrar gösterdi.