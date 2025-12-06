Eyüpsultan TEM'de sağanak sonrası zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Eyüpsultan 5 Levent mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Zincireme kazada iki kişi yaralandı. Otoyolun iki şeride araçların kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu'nun Eyüpsultan 5 Levent mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. 7 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.