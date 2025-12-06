takvim-logo

Eyüpsultan TEM'de sağanak sonrası zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Eyüpsultan 5 Levent mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Zincireme kazada iki kişi yaralandı. Otoyolun iki şeride araçların kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nun Eyüpsultan 5 Levent mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. 7 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da etkili olan sağanak kazaları da beraberinde getirdi (AJANSLAR)


Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLAR KALKTI YOL AÇILDI

Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


