Barış Alper krizi büyüyor: Menajerinden rest

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün düzenlenen basın toplantısında Barış Alper Yılmaz'ı kesinlikle satmayacağını açıkladı. Bunun üzerine milli yıldızın menajeri Tuncay Maldan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte o mesaj: "Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağa, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakarlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı"

İdmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesine alınmayacağı iddia ediliyor. Bu arada Galatasaray Yönetimi, Barış Alper Yılmaz krizi için yeni bir formül belirledi. Yönetim, Barış'ın maaşını artırarak takımda kalmasını sağlayacak. Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro kazanan milli oyuncunun maaşı yeni sözleşmeyle 5 milyon euro'ya çıkartılacak.