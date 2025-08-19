Efsanelerin kartı 6.1 milyon dolara satıldı

NBA efsaneleri Michael Jordan ve 26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasıyla yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın imzalarını taşıyan bir basketbol kartı, açık artırmada 6,1 milyon dolara (yaklaşık 250 milyon lira) satılarak tarihin en değerli kartı unvanını elde etti. Kartın üzerinde iki süperstarın fotoğrafları, kendi imzaları ve beyaz ile altın renkte NBA logoları bulunuyor. Bir önceki açık artırma rekoru 3,2 milyon dolar ile Luka Doncic'in çaylak sezonuna ait bir karttaydı. Bununla birlikte özel bir satışta Stephen Curry'nin bir kartı 5,9 milyon dolara alıcı bulmuştu