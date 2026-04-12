3 GÜNLÜK SANCILI BEKLEYİŞ Olayın devamında baba Fatih Doğan'ın erkek kardeşinden gelen açıklamalarda bebeğin ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğun kısa süre içinde teslim edileceği belirtilmiş ancak günler geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu süreçte 3 günlük bekleyişin ardından söylenen sürenin uzaması üzerine Ankara Emniyeti devreye girdi ve operasyon düzenlendi.

BABA GÖZALTINA ALINDI Yapılan operasyon sonucunda Fatih Doğan gözaltına alınırken, 3,5 aylık Esila bebeğin bulunduğu ve devlet korumasına alındığı açıklandı. Böylece günlerdir devam eden kayıp dosyası sona ermiş oldu.

"TEK İSTEĞİM BEBĞİME KAVUŞMAK" Canlı yayında açıklama yapan anne Rabia Sena Doğan, eşi Fatih Doğan'ın kendisine "iyi bir anne değil" sözlerine yönelik, "Ben çocuğumu öperken canı yanmasın diye korkuyordum. Tek isteğim bebeğime kavuşmak. Sosyal hizmetlerin bana vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AMACI BANA ZARAR VERMEKTİ" Anne Doğan ayrıca, eşinin kendisine zarar vermek amacıyla hareket ettiğini öne sürerek, "Fatih Doğan'ın amacı bana zarar vermekti. Çocuk bana yar olmuyorsa sana da yar olmasın dedi" sözleriyle içerisinde oldukları durumu izah etti.