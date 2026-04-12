Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te İzmir'li genç anne Rabia Sena Doğan (27), "eşimin çocuğumu satabileceğinden korkuyorum" diyerek izleyenlerin yüreğini yakmıştı. 3,5 aylık bebeğin kaçırılma dosyası, Ankara Emniyeti’nin operasyonuyla sonuçlandı. Küçük Esila devlet korumasına alınırken 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti

ATV'nin merakla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda, Rabia Sena Doğan, bir buçuk yıllık eşi Fatih Doğan'ın henüz 3,5 aylık olan bebekleri Esila'yı kaçırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert / Fotoğrafların kaynağı ATV'dir.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

Genç anne, gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarda bebeğine ulaşamadığını, çocuğunun güvenliğinden endişe ettiğini dile getirmiş ve yayın ihbar kabul edilerek süreç resmi bir boyuta taşınmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti-3

"BEBEK SİZİN YANINIZDA DA DEĞİL"

Canlı yayında sunucu Müge Anlı, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "Siz üç buçuk aylık bebeği aldınız, annesinin yanından uzaklaştırdınız. Şuanda da birinin yanına bıraktınız, adliyede gezdiğinizi söylüyorsunuz. Bebek sizin yanınızda da değil. Savcılığa gittiğinize de inanmıyorum. Siz savcılığa gitseydiniz kimlik numaranızı göre yakalama kararınızı görürlerdi." sözleriyle Fatih Doğan'ın iddialarını sorguladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti-4

3 GÜNLÜK SANCILI BEKLEYİŞ

Olayın devamında baba Fatih Doğan'ın erkek kardeşinden gelen açıklamalarda bebeğin ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğun kısa süre içinde teslim edileceği belirtilmiş ancak günler geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu süreçte 3 günlük bekleyişin ardından söylenen sürenin uzaması üzerine Ankara Emniyeti devreye girdi ve operasyon düzenlendi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti-5

BABA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyon sonucunda Fatih Doğan gözaltına alınırken, 3,5 aylık Esila bebeğin bulunduğu ve devlet korumasına alındığı açıklandı. Böylece günlerdir devam eden kayıp dosyası sona ermiş oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti-6

"TEK İSTEĞİM BEBĞİME KAVUŞMAK"

Canlı yayında açıklama yapan anne Rabia Sena Doğan, eşi Fatih Doğan'ın kendisine "iyi bir anne değil" sözlerine yönelik, "Ben çocuğumu öperken canı yanmasın diye korkuyordum. Tek isteğim bebeğime kavuşmak. Sosyal hizmetlerin bana vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti-7

"AMACI BANA ZARAR VERMEKTİ"

Anne Doğan ayrıca, eşinin kendisine zarar vermek amacıyla hareket ettiğini öne sürerek, "Fatih Doğan'ın amacı bana zarar vermekti. Çocuk bana yar olmuyorsa sana da yar olmasın dedi" sözleriyle içerisinde oldukları durumu izah etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 3,5 aylık Esila Yıldız Doğan bulundu: 40 yaşındaki baba Fatih Doğan gözaltına alındı I Öpmeye kıyamayan annenin kabusu bitti-8

MÜGE ANLI'NIN İNSANİ TUTUMU

Sunucu Müge Anlı ise programda sık sık yaptığı değerlendirmelerde, "Çok istisnai durumlar dışında 3,5 aylık bebek annesinin yanında olmalıdır" diyerek olayın insani boyutuna dikkat çekmişti.

