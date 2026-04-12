ATV'nin merakla takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda, Rabia Sena Doğan, bir buçuk yıllık eşi Fatih Doğan'ın henüz 3,5 aylık olan bebekleri Esila'yı kaçırdığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ
Genç anne, gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarda bebeğine ulaşamadığını, çocuğunun güvenliğinden endişe ettiğini dile getirmiş ve yayın ihbar kabul edilerek süreç resmi bir boyuta taşınmıştı.
"BEBEK SİZİN YANINIZDA DA DEĞİL"
Canlı yayında sunucu Müge Anlı, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "Siz üç buçuk aylık bebeği aldınız, annesinin yanından uzaklaştırdınız. Şuanda da birinin yanına bıraktınız, adliyede gezdiğinizi söylüyorsunuz. Bebek sizin yanınızda da değil. Savcılığa gittiğinize de inanmıyorum. Siz savcılığa gitseydiniz kimlik numaranızı göre yakalama kararınızı görürlerdi." sözleriyle Fatih Doğan'ın iddialarını sorguladı.
3 GÜNLÜK SANCILI BEKLEYİŞ
Olayın devamında baba Fatih Doğan'ın erkek kardeşinden gelen açıklamalarda bebeğin ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu, çocuğun kısa süre içinde teslim edileceği belirtilmiş ancak günler geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bu süreçte 3 günlük bekleyişin ardından söylenen sürenin uzaması üzerine Ankara Emniyeti devreye girdi ve operasyon düzenlendi.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyon sonucunda Fatih Doğan gözaltına alınırken, 3,5 aylık Esila bebeğin bulunduğu ve devlet korumasına alındığı açıklandı. Böylece günlerdir devam eden kayıp dosyası sona ermiş oldu.
"TEK İSTEĞİM BEBĞİME KAVUŞMAK"
Canlı yayında açıklama yapan anne Rabia Sena Doğan, eşi Fatih Doğan'ın kendisine "iyi bir anne değil" sözlerine yönelik, "Ben çocuğumu öperken canı yanmasın diye korkuyordum. Tek isteğim bebeğime kavuşmak. Sosyal hizmetlerin bana vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"AMACI BANA ZARAR VERMEKTİ"
Anne Doğan ayrıca, eşinin kendisine zarar vermek amacıyla hareket ettiğini öne sürerek, "Fatih Doğan'ın amacı bana zarar vermekti. Çocuk bana yar olmuyorsa sana da yar olmasın dedi" sözleriyle içerisinde oldukları durumu izah etti.
MÜGE ANLI'NIN İNSANİ TUTUMU
Sunucu Müge Anlı ise programda sık sık yaptığı değerlendirmelerde, "Çok istisnai durumlar dışında 3,5 aylık bebek annesinin yanında olmalıdır" diyerek olayın insani boyutuna dikkat çekmişti.