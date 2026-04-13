Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Victor Osimhen hakkında beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların Liverpool deplasmanında oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci devam eden Nijeryalı golcünün sahalara dönüş takvimi netleşti.
BURUK'TAN NET AÇIKLAMA
Teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının ardından oyuncunun son durumuna ilişkin bilgi verdi. Buruk, Osimhen'in bireysel çalışmaların ardından takımla antrenmanlara başladığını belirterek, fiziksel durumunun maç kadrosuna girecek seviyeye ulaştığını ifade etti.
KADROYA DÖNÜŞ TARİHİ
Deneyimli teknik adam, "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." sözleriyle oyuncunun dönüşünü doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'ın hücum hattında alternatif sayısı artarken, teknik heyetin oyuncuya süre planlaması yapacağı değerlendiriliyor.
Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Osimhen'in bu mücadelede kadroda yer alması beklenirken, ilk 11 kararı maç günü netleşecek.