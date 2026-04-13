Osimhen Gençlerbirliği maçında sahada

Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen’in dönüş tarihi netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun antrenmanlara başladığını ve hafta sonu kadroda olacağını açıkladı.

Osimhen Gençlerbirliği maçında sahada
  • Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcüsü Victor Osimhen takımla antrenmanlara başladı.
  • Teknik direktör Okan Buruk, Nijeryalı futbolcunun hafta sonu kadroda olacağını açıkladı.
  • Osimhen, Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecini tamamladı.
  • Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
  • Osimhen'in Gençlerbirliği maçında kadroda yer alması beklenirken ilk 11 kararı maç günü netleşecek.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen Victor Osimhen hakkında beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların Liverpool deplasmanında oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci devam eden Nijeryalı golcünün sahalara dönüş takvimi netleşti.

Osimhen Liverpool maçının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.
BURUK'TAN NET AÇIKLAMA

Teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasının ardından oyuncunun son durumuna ilişkin bilgi verdi. Buruk, Osimhen'in bireysel çalışmaların ardından takımla antrenmanlara başladığını belirterek, fiziksel durumunun maç kadrosuna girecek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Osimhen'siz Galatasaray ligde puan kaybetti.
KADROYA DÖNÜŞ TARİHİ

Deneyimli teknik adam, "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak." sözleriyle oyuncunun dönüşünü doğruladı. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'ın hücum hattında alternatif sayısı artarken, teknik heyetin oyuncuya süre planlaması yapacağı değerlendiriliyor.

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Osimhen'in bu mücadelede kadroda yer alması beklenirken, ilk 11 kararı maç günü netleşecek.

