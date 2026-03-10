Geçen yıl bir arkadaş, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Oğullarının eğitimi için İngiltere'ye taşınıyorlar" bombasını ortaya atmıştı.
"YERLEŞMEYE DEĞİL TATİLE"
Kıvanç Tatlıtuğ haberi yalanlasa da, o haberinde ısrar edip "Behlül kaçar" başlığıyla yine yazmıştı. O zaman da "Behlül'ün kaçtığı falan yok! Evet, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gidiyor ama yerleşmeye değil tatile" diye doğrusunu yazmıştım. Dediğim gibi de oldu. Yine doğrusunu benden öğrenin...
KURADAKİ 24 ÖĞRENCİDEN BİRİ
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre iki gün sonra, 15 Nisan'da 4 yaşına basacak olan Kurt Efe, öğrenci oluyor. Ama okulu Londra'da değil, İstanbul'da. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Kurt Efe'yi, ünlü bir Amerikan kolejinin mezunları tarafından kurulan eğitim vakfının kurasına sokmuş ve adı kurada çıkmış. Okulun noter huzurunda yaptığı çekilişte Kurt Efe'nin adı çıkması Tatlıtuğ çiftini çok sevindirmiş. Kurt Efe, kurada çıkan 24 erkek öğrenciden biri oldu.
EĞİTİM ÜCRETİNİ YATIRDI
Kıvanç Tatlıtuğ da hemen Kurt Efe'nin kaydını bu okula yaptırıp 2026-2027 dönemi için belirlenen 1.609.091 TL + KDV'lik eğitim ücretini yatırmış. Bu haberle "Londra'ya taşınıyorlar" dedikodularına da son noktayı koymuş oldum, dedikoducu arkadaşlara duyurulur
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in yolları, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Dizide stil danışmanı olarak görev alan Başak Dizer, Tatlıtuğ'un kostümleriyle ilgilenirken ikili arasında önce bir iş ilişkisi başladı. Zamanla arkadaşlığa dönüşen bu bağ, ilerleyen süreçte aşka evrildi. Çift, ilişkilerini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura döneminde gözler önüne serdi. Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikili, Şubat 2016'da Paris'te dünyaevine girdi.