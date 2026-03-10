CANLI YAYIN
Geri

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu İstanbul’da okula yazdırdı: Londra iddiaları son buldu I Eğitim ücreti dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin Londra’ya taşınacağı iddiaları son buldu. Ünlü çift, oğulları Kurt Efe’yi İstanbul’daki prestijli bir okula yazdırdı ve 1,6 milyon TL’yi aşan eğitim ücretini peşin ödedi. Kura sonucu kabul edilen Kurt Efe’nin eğitimiyle ilgili bu gelişme, Tatlıtuğ ve Dizer'e büyük sevinç yaşattı. Böylece uzun süredir konuşulan taşınma söylentileri de netlik kazanmış oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geçen yıl bir arkadaş, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Oğullarının eğitimi için İngiltere'ye taşınıyorlar" bombasını ortaya atmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe

"YERLEŞMEYE DEĞİL TATİLE"

Kıvanç Tatlıtuğ haberi yalanlasa da, o haberinde ısrar edip "Behlül kaçar" başlığıyla yine yazmıştı. O zaman da "Behlül'ün kaçtığı falan yok! Evet, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gidiyor ama yerleşmeye değil tatile" diye doğrusunu yazmıştım. Dediğim gibi de oldu. Yine doğrusunu benden öğrenin...

KURADAKİ 24 ÖĞRENCİDEN BİRİ

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre iki gün sonra, 15 Nisan'da 4 yaşına basacak olan Kurt Efe, öğrenci oluyor. Ama okulu Londra'da değil, İstanbul'da. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Kurt Efe'yi, ünlü bir Amerikan kolejinin mezunları tarafından kurulan eğitim vakfının kurasına sokmuş ve adı kurada çıkmış. Okulun noter huzurunda yaptığı çekilişte Kurt Efe'nin adı çıkması Tatlıtuğ çiftini çok sevindirmiş. Kurt Efe, kurada çıkan 24 erkek öğrenciden biri oldu.

EĞİTİM ÜCRETİNİ YATIRDI

Kıvanç Tatlıtuğ da hemen Kurt Efe'nin kaydını bu okula yaptırıp 2026-2027 dönemi için belirlenen 1.609.091 TL + KDV'lik eğitim ücretini yatırmış. Bu haberle "Londra'ya taşınıyorlar" dedikodularına da son noktayı koymuş oldum, dedikoducu arkadaşlara duyurulur

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe

TATLITUĞ VE DİZER NASIL TANIŞTI?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in yolları, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu setinde kesişti. Dizide stil danışmanı olarak görev alan Başak Dizer, Tatlıtuğ'un kostümleriyle ilgilenirken ikili arasında önce bir iş ilişkisi başladı. Zamanla arkadaşlığa dönüşen bu bağ, ilerleyen süreçte aşka evrildi. Çift, ilişkilerini 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura döneminde gözler önüne serdi. Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ikili, Şubat 2016'da Paris'te dünyaevine girdi.

Gamze Özçelik'ten özgürlük çağrısı: "Tek suçu doktor olmaktı"
SONRAKİ HABER

Gamze Özçelik'ten özgürlük çağrısı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler