30 yaşındaki Alman futbolcu ile Roma ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği iddia ediliyor.

Julian Brandt, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Ama bazı tercih ettiğim şeyler var, bazılarını ise şu an için düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Brandt, transfer söylentileriyle ilgili soruya da yanıt verdi. Deneyimli futbolcu, Dortmund'dan ayrılık sürecinin aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade etti.

Fenerbahçe Julian Brandt ile ilgileniyor

"BIRAKIN SÜRPRİZ OLSUN"

30 yaşındaki futbolcu, gelecek planlarına dair sözlerinde ise, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var. Hepsi iyi değil ama çok fikir var" dedi.

ROMA VE LEVERKUSEN İDDİASI

2019 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Brandt ile Roma ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği öne sürülüyor. Tecrübeli oyuncunun yaz transfer döneminde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

BU SEZON 36 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli yıldız, bu süreçte 11 gol atarken 3 de asist yaptı.