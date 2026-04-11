Alman basınında yer alan haberlere göre, sözleşmesi bitecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin gündemine Julian Brandt geldi. Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU
Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Brandt, transfer söylentileriyle ilgili soruya da yanıt verdi. Deneyimli futbolcu, Dortmund'dan ayrılık sürecinin aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade etti.
"HİÇBİR SEÇENEĞİ DIŞLAMIYORUM"
Julian Brandt, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Ama bazı tercih ettiğim şeyler var, bazılarını ise şu an için düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"BIRAKIN SÜRPRİZ OLSUN"
30 yaşındaki futbolcu, gelecek planlarına dair sözlerinde ise, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var. Hepsi iyi değil ama çok fikir var" dedi.
ROMA VE LEVERKUSEN İDDİASI
2019 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Brandt ile Roma ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği öne sürülüyor. Tecrübeli oyuncunun yaz transfer döneminde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
BU SEZON 36 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli yıldız, bu süreçte 11 gol atarken 3 de asist yaptı.
FARKLI POZİSYONLARDA OYNUYOR
Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Brandt, kanatlarda da forma giyebiliyor. Oberneul ve Wolfsburg altyapılarında yetişen Alman futbolcu, 2014 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olmuş, 2019'da ise 25 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ
Julian Brandt, Almanya Milli Takımı formasını 48 kez giydi. Deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde 3 gol kaydetti.