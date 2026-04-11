Fenerbahçe'nin istediği isimden iyi haber geldi! Transfer kararını açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken yeni sezonun transfer planlamasına da hız verdi. Sarı-lacivertlilerle adı anılan Julian Brandt cephesinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Alman futbolcu her seçeneğe açık olduğunu ifade etti.

  • Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borussia Dortmund'lu Julian Brandt'ı transfer gündemine aldı.
  • Julian Brandt, Dortmund'dan ayrılık sürecinde olduğunu doğrulayarak hiçbir seçeneği dışlamadığını belirtti.
  • 30 yaşındaki Alman futbolcu ile Roma ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği iddia ediliyor.
  • Brandt, bu sezon Borussia Dortmund'da 36 maçta 11 gol ve 3 asistle 14 gole katkı sağladı.
  • 2019 yılında 25 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olan Brandt, Almanya Milli Takımı'nda 48 maça çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, sözleşmesi bitecek oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin gündemine Julian Brandt geldi. Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Julian Brandt 30 yaşında

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Brandt, transfer söylentileriyle ilgili soruya da yanıt verdi. Deneyimli futbolcu, Dortmund'dan ayrılık sürecinin aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade etti.

"HİÇBİR SEÇENEĞİ DIŞLAMIYORUM"

Julian Brandt, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir seçeneği dışlamıyorum. Ama bazı tercih ettiğim şeyler var, bazılarını ise şu an için düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Julian Brandt ile ilgileniyor

"BIRAKIN SÜRPRİZ OLSUN"

30 yaşındaki futbolcu, gelecek planlarına dair sözlerinde ise, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var. Hepsi iyi değil ama çok fikir var" dedi.

ROMA VE LEVERKUSEN İDDİASI

2019 yılından bu yana Borussia Dortmund forması giyen Brandt ile Roma ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği öne sürülüyor. Tecrübeli oyuncunun yaz transfer döneminde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

BU SEZON 36 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli yıldız, bu süreçte 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

Julian Brandt Borussia Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor

FARKLI POZİSYONLARDA OYNUYOR

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Brandt, kanatlarda da forma giyebiliyor. Oberneul ve Wolfsburg altyapılarında yetişen Alman futbolcu, 2014 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olmuş, 2019'da ise 25 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Julian Brandt, Almanya Milli Takımı formasını 48 kez giydi. Deneyimli futbolcu, milli takım kariyerinde 3 gol kaydetti.

