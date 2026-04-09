Soruşturmada üç ismin saç örneklerinde yapılan testler pozitif sonuç verdi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın saç örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandı.

Türkiye'nin en yüksek ratingli dizi oyuncularından isimlerin de yer aldığı liste, eğlence dünyasında şok dalgası yarattı.

Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş.

ATK RAPORU: KİM POZİTİF, KİM NEGATİF?



Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüphelilerden yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve fenomen Ogün Alibaş'ın saç örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandığı belirtildi.

Öte yandan Sinem Ünsal'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

İŞTE POZİTİF 3 İSİM

İsim Soyisim Meslek / Unvan Tespit Edilen Madde Hafsanur Sancaktutan Oyuncu Kokain ve ilgili metabolitler Emir Can İğrek Şarkıcı Kokain ve ilgili metabolitler Ogün Alibaş Sosyal Medya Fenomeni Kokain ve ilgili metabolitler

ADLİYE SEVKLERİ VE YURT DIŞI YASAĞI



Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu Adli Tıp'tan sonra dosya üzerinden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ARANAN 3 İSİM: AVUSTRALYA, TİYATRO, KAYIP



Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu adreslerinde bulunmadıkları için gözaltına alınamadı.

Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada yaklaşık 3 aydır iş nedeniyle Avustralya'da olduğunu, dönüş bileti aldığını ve soruşturmada her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyacağını ifade etti. Ahsen Eroğlu'nun tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu öğrenildi.