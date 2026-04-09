CANLI YAYIN
Geri

Uyuşturucu testi pozitif ünlülere 3 yeni isim: Test sonuçları çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 2026/73811 numaralı dosyası kapsamında, 9 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan saç teli raporu ortaya çıktı. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan (26), şarkıcı Emir Can İğrek ve sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandığı saptandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın saç örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandı.
  • Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan numuneler incelendi.
  • Soruşturmada üç ismin saç örneklerinde yapılan testler pozitif sonuç verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonuyla İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; bunlardan 11'i gözaltına alındı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Hafsanur Sancaktutan ve Emir Can İğrek. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Türkiye'nin en yüksek ratingli dizi oyuncularından isimlerin de yer aldığı liste, eğlence dünyasında şok dalgası yarattı.

Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş.

ATK RAPORU: KİM POZİTİF, KİM NEGATİF?

Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüphelilerden yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve fenomen Ogün Alibaş'ın saç örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlere rastlandığı belirtildi.

Öte yandan Sinem Ünsal'ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

İŞTE POZİTİF 3 İSİM

İsim SoyisimMeslek / UnvanTespit Edilen Madde
Hafsanur SancaktutanOyuncuKokain ve ilgili metabolitler
Emir Can İğrekŞarkıcıKokain ve ilgili metabolitler
Ogün AlibaşSosyal Medya FenomeniKokain ve ilgili metabolitler

ADLİYE SEVKLERİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu Adli Tıp'tan sonra dosya üzerinden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 6 kişiye yurt dışına çıkış yasağı | Norm Ender'den Burak Deniz'e... | Şef Somer yurt dışında

ARANAN 3 İSİM: AVUSTRALYA, TİYATRO, KAYIP

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu adreslerinde bulunmadıkları için gözaltına alınamadı.

Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada yaklaşık 3 aydır iş nedeniyle Avustralya'da olduğunu, dönüş bileti aldığını ve soruşturmada her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyacağını ifade etti. Ahsen Eroğlu'nun tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu öğrenildi.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler