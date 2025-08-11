Kanarya’nın Kerem teklifini kabul eden Benfica oyuncunun ayrılık tarihini henüz netleştirmedi

Fenerbahçe bir süredir gündeminde yer alan ve transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak üzere... Portekiz ekibinin Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro bonservis+ 5 milyon euro bonus teklifini kabul ettiği öğrenildi.



Ancak Portekiz temsilcisinin yıldız futbolcunun ayrılış tarihiyle ilgili Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde alacağı sonucu bekliyor. Fenerbahçe eğer 12 Ağustos salı günü Feyenoord'a elenirse Benfica 13 Ağustos'ta Kerem'in ayrılığına izin verecek. Eğer Fenerbahçe, Feyenoord'u elerse Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile eşleşecek. Portekiz ekibinin bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde ise Kerem'in ayrılığına bu eşleşmenin sonrasında izin vereceği öğrenildi. Play-off turunda eşleşmelerin 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanması bekleniyor. Bu tarihlere göre Benfica Fenerbahçe eşleşmesi olursa Portekiz ekibi ayrılığa 28 Ağustos perşembe günü onay verecek