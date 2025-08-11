SON DAKİKA
Jankovic transferi rafa kaldırıldı

Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki Hırvat 10 numara için HNK Rijeka ile 5.6 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. Ancak gelen tepkiler sonrası süreç askıya alındı. Son karar kulüp içindeki değerlendirme sonrasında verilecek

Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025
Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Niko Jankovic'in transferi için HNK Rijeka ile 5.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki Jankovic'e de resmi teklif sunan yönetim, taraftarlardan gelen tepkilerin ardından süreci askıya alma kararı aldı.

Futbol Direktörü Devin Özek'in, Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina'yı arayarak konuya dair bilgi verdiği öğrenildi. Jankovic transferi tamamen rafa kaldırılmadığı, yönetimin kendi içinde durumun yeniden değerlendirildiği de gelen haberler arasında.

Geçen sezon Rijeka formasıyla 45 maça çıkan Jankovic 8 gol, 6 asistle oynadı.

