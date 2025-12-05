PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu iddiası!

İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bildirdi.

Giriş Tarihi:
İstanbul Valiliği'nden açıklama: Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu iddiası!

İstanbul Valiliğinden Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğu iddialarına açıklama geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmaların, dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bu çalışmalar sonucunda, İstanbul'daki kaçak göçle mücadele sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle, kaçak göçle mücadele adı altında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi, yasa dışı ülkemizde kaldığı tespit edilen şahısların, insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması hususlarında azami gayret gösterilmektedir."

Açıklamada, "Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Türk Telekom
Galatasaray - Samsunspor | CANLI
D&R
2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi CANLI TAKİP
İdefix
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Galatasaray'ın transferdeki dev çileği Mohamed Salah!
Çok tartışılmıştı! 30 Bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Skandal heykel sonrası harekete geçildi! Müslümanları hedef alan Murat Katfar gözaltında
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"